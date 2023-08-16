MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 16 Ağustos 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 16 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Asya mutfağı yemeklerini yapmalarını istedi. İlk dokunulmazlığı alan kırmızı takım 2. dokunulmazlığı da kazandı. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. İşte 16 Ağustos MasterChef All Star'da yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 16 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'da beş hafta geride kaldı. 16 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf kırmızı takım oldu. Kaybeden mavi takımın yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 16 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Asya mutfağı lezzetleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışı kazanan Barbaros potadan kurtuldu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef All Star 2023'e veda eden isimler sırasıyla şu şekilde; Güzide, Burcu, Büşra, Berker ve Mert.



