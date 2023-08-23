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MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 23 Ağustos 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

23.08.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 23 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar dana şinitzel tarifi yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 23 Ağustos MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 23 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Karayip yemeklerini yapmalarını istedi. İlk dokunulmazlığı kırmızı takım kazanmıştı. İkinici dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışacaklar.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 23 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'da altı hafta geride kaldı. 23 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı. Kaybeden takımın yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girecek.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 23 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da dana şinitzel tarifi ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek. Yarışı kazanan isim potadan kurtulacak ve bir eleme adayı seçecek.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Rıfat Yurttaş, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert ve Rıfat.

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