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MasterChef All Star yarışmacısı Büşra Zambak evlilik teklifi aldı! Sevgilisi bakın kim çıktı

18.07.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef All Star'la adını geniş kitlelere duyuran Büşra Zambak, sosyal medya hesabından evlilik teklifi aldığı anları paylaştı. MasterChef yarışmacılarından Kıvanç, Çağatay, Tolga ve Berker de Büşra'yı bu mutlu gününde yalnız bırakmayan isimler oldu.

MasterChef All Star'ın başarılı yarışmacılarından biri olan Büşra Zambak, özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden biri. Yarışmada sessizliği ile merak uyandıran Zambak, dün MasterChef yarışmacıları ve yakın arkadaşları ile doğum gününü kutladı.

Hiç beklemediği bir anda evlilik teklifi alan yarışmacı o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

masterchef büşra

Uzun zamandır ünlü müzisyen Moumin Redjel ile aşk yaşayan Büşra Zambak bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Büşra Zambak 1

"HER ŞEYE EVET"

MasterChef yarışmacısı Büşra, peş peşe yaptığı paylaşımlarda; "Bu mutlu, özel anı benimle paylaşan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim iyi ki varsınız. Bu özel anı bana yaşattığın için, hiçbir zaman sevgini, ilgini, saygını eksik etmediğin için, bana karşı hep nazik olduğun için her şeye evet" ifadelerine yer verdi.

Büşra Zambak 2

Büşra'yı bu mutlu gününde MasterChef yarışmacılarından Kıvanç, Çağatay, Tolga ve Berker de yalnız bırakmadı.

Büşra Zambak 3

"İYİ Kİ VARIM BU DÜNYADA"

Teklifin ardından takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına cevap veren Büşra, "Herkese çok teşekkür ederim. Yetişemiyorum belki mesajlarınıza, paylaşımlarınıza ama ben çok mutluyum ve çok şanslıyım, iyi ki varsınız iyi ki varım bu dünyada" notunu düştü.

Büşra Zambak 4

Daha sevgilisiyle birlikte yüzüğünü gösterdiği bir karesini de paylaşan Büşra Zambak, "Artık pozlarım böyle" diye yazdı.

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