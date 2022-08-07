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MasterChef ana kadroya kim girdi 6 Ağustos 2022? MasterChef Türkiye 6. finalist kim oldu, ana kadroda kimler var?

07.08.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yeni sezonu hız kesmeden devam ederken 6 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde 6. finalist belli oldu. 11 yarışmacı adayı ikili etapta ilk önce istenilen yemeği, sorasında ise yaratıcılık tabağı çıkararak mücadele gösterdiler. Düelloların sonucunda finaliste seçilen yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi? 6 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kazandı? 2022 ana kadroda kimler var? İşte tüm detaylar...

MasterChef ana kadroya kim girdi 6 Ağustos 2022? MasterChef Türkiye 6. finalist kim oldu, ana kadroda kimler var?

MasterChef ana kadroya giren yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. MasterChefin ilk 5 yarışmacısı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Şefler yarışmacılardan, domates soslu gnocchi ve mısır ile yaratıcı tabak yapmalarını istedi. Değerlendirmelerin sonucunda en başarılı tabak MasterChef 2022'nin 6. ana kadro yarışmacısı seçildi. Peki MasterChef 2022 ana kadroya kim girdi? MasterChef Türkiye 6 Ağustos kim finalist oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 6 AĞUSTOS 2022 KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 6. bölümünde şefler yarışmacılardan ilk etapta İtalya'nın lezzeti domates soslu gnocchi hazırlamalarını istedi. Süre sonunda turu geçen isimler Ege, Tolga, Yağmur, Seyfullah, Melih ve Yaren oldu.

melihin tabağı

İkini etaba kalan yarışmacılardan mısır ile yaratıcı tabak yapılması istendi. Yapılan değerlendirilmenin ardından Yaren, Melih, Tolga ilk üçe kaldı. 6. ve son önlüğü ile ana kadroya giren isim Melih oldu. MasterChef 2022 kadrosuna katılan Melih gözyaşlarını tutamadı.

meih mc

MASTERCHEF 2022 KİMLER KAZANDI?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih oldu.


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