MasterChef ana kadroya kim girdi 6 Ağustos 2022? MasterChef Türkiye 6. finalist kim oldu, ana kadroda kimler var?

MasterChef ana kadroya giren yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. MasterChefin ilk 5 yarışmacısı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Şefler yarışmacılardan, domates soslu gnocchi ve mısır ile yaratıcı tabak yapmalarını istedi. Değerlendirmelerin sonucunda en başarılı tabak MasterChef 2022'nin 6. ana kadro yarışmacısı seçildi. Peki MasterChef 2022 ana kadroya kim girdi? MasterChef Türkiye 6 Ağustos kim finalist oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 6 AĞUSTOS 2022 KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 6. bölümünde şefler yarışmacılardan ilk etapta İtalya'nın lezzeti domates soslu gnocchi hazırlamalarını istedi. Süre sonunda turu geçen isimler Ege, Tolga, Yağmur, Seyfullah, Melih ve Yaren oldu.

İkini etaba kalan yarışmacılardan mısır ile yaratıcı tabak yapılması istendi. Yapılan değerlendirilmenin ardından Yaren, Melih, Tolga ilk üçe kaldı. 6. ve son önlüğü ile ana kadroya giren isim Melih oldu. MasterChef 2022 kadrosuna katılan Melih gözyaşlarını tutamadı.

MASTERCHEF 2022 KİMLER KAZANDI?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih oldu.



