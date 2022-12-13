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MasterChef Ayaz kimdir,kaç yaşında,nereli? Ayaz 'la Burak Kaya arasında ipler iyice gerildi!

13.12.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Ayaz ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu akşamki bölümde Burak Kaya ile olan tartışmasıyla fragmana damga vuran Ayaz Geçer, MasterChef Türkiye 2022'nin son 7 yarışmacısından biri. Peki hayatı merak edilen MasterChef Ayaz kimdir? MasterChef Ayaz kaç yaşında ve nereli? İşte yarışmacı hakkında merak edilenler...

MasterChef Ayaz kimdir,kaç yaşında,nereli? Ayaz 'la Burak Kaya arasında ipler iyice gerildi!

MasterChef Ayaz'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'ye 17. olarak giren Ayaz, ana kadroya girmekte zorlanmış olsa da şu an yarışmanın son 7sinden biri. Asıl adı Ayaz Abdurrahman Geçer olan genç yarışmacının tabakları şefler tarafından oldukça beğeniliyor. MasterChef Ayaz, tabakları ile konuşulmak istediğini her fırsatta belirtiyor.

MASTERCHEF AYAZ GEÇER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Asıl adı Ayaz Abdurrahman Geçer olan MasterChef Ayaz 23 yaşında. Şırnak Silopi doğumlu olan MasterChef Ayaz, liseyi Silopi'de bitirmiş, sonrasında maddi imkansızlıklar nedeniyle okumaya devam edememiştir. Lise bittikten sonra Ankara'ya gelen ve mutfakta çalışmaya başlayan yarışmacı, şivesi sebebiyle küçük görüldüğünü ve bulaşıkhanede çalıştırıldığını söyledi. Ayaz ilk turda üç evet alarak bir üst tura geçmiş ve sonrasında da ana kadroya katılmıştı. İlk turu geçtikten sonra şeflerin önünde abisinin elini öpen ve ustası olduğunu söyleyen Ayaz izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmıştı. Yarışma öncesinde Ankara'da ünlü bir restoranda çalışan MasterChef Ayaz tabak düzenlemeleriyle şeflerin beğenisini toplamakta.

BURAK KAYA İLE AYAZ ARASINDA BÜYÜK TARTIŞMA!

ayaz burak kaya

MasterChef'te Burak Kaya ve Ayaz arasında ipler iyice geriliyor. Daha önceki bölümlerde de tartışma yaşayan ikilinin arası uzun zamandır pek yoktu. Bu akşamki bölümde Burak Kaya kendisinin yarışmacı arkadaşları tarafından sevilmediğini söylemesi üzerine Ayaz ' Benim yemeğimle geçtin gelip bir teşekkür bile etmedin' diyerek Burak Kaya'ya çıkıştı. Tartışma ile ilgili detaylar bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölümde...

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