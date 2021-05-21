MasterChef Ayyüce imaj değiştirdi! Ayyüce Kamit'in son hali görenleri çok şaşırttı...

İşte Ayyüce Kamit'in o paylaşımı ve yeni imajı...

MASTERCHEF AYYÜCE'NİN İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ OLAY OLDU!

Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye 2020'de yarışan Ayyüce Kamit, geçtiğimiz sene gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

JÜRİ ÜYELERİNİ GÖZYAŞLARINA BOĞMUŞTU Hem izleyiciler hem de yarışma içerisinde oldukça sevilen Ayyüce Kamit, elenmesinin ardından yapmış olduğu açıklama ile jüri üyelerini de gözyaşlarına boğmuştu.

"CAMI OLMAYAN EVDE BİR YIL YAŞADIM" Yarışmacı Ayyüce, "Bu iş için çok emek verdim. Tek başıma İstanbul’a geldim, camı olmayan evde bir yıl yaşadım. Her yere iş başvurusu yaptım" şeklinde konuşmuştu.

Kamit, "Hayatta istediğimi koparan bir insanım her ne kadar öyle gözükmesem de. Her şey için çok teşekkürler" demişti ve bu sözüyle izlenme rekorları kıran yarışmaya veda etmişti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR MasterChef 2020'ye ettiği veda sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla isminden söz ettirmeye devam eden Ayyüce Kamit'in Instagram'da 140 bin takipçisi bulunuyor.

Sıkça kullandığı Instagram hesabı üzerinden son halini yayınlayan Ayyüce'nin yeni imajı sosyal medyayı salladı.

İŞTE MASTERCHEF AYYÜCE'NİN YENİ İMAJI... Saç renginde değişiklik yapan MasterChef Kamit, takipçilerine "Siz nasıl buldunuz?" sorusunu sordu. Ayyüce'nin bu paylaşımına sevenlerinden yaklaşık 20 bin beğeni ve çok sayıda da yorum geldi.

Yine bayram gününde de paylaşımda bulunmayı ihmal etmeyen Ayyüce, yeni imajıyla çekilen fotoğrafını yayınlayıp "Bu bayram sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz son bayram olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim." şeklinde not düştü.