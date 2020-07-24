MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Türkiye'de final turuna çıkan Ayyüce Kamit kaç yaşında ve nereli?

24 Temmuz Cuma günü ekrana gelen MasterChef Türkiye'de üçlü düellolar devam etti. Üçlü düellolarda Ayyüce Kamit, Halit Karaman ve Mohammad Ayad ile mücadele etti. Bu düelloda yarışmacılardan Fransız soğan çorbası istendi. 40 dakikalık süre sonunda düelloyu kazanan ve final turuna çıkan isim Ayyüce Kamit oldu. Böylece final turuna çıkan Ayyüce Kamit, MasterChef Türkiye'de son 16 isim arasına ismini yazdırmaya bir adım daha yaklaşmış oldu. Peki, Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF 2020 YARIŞMACISI AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında. Aslen Sakaryalı olan Ayyüce Kamit, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık dört yıldır aşçılık yaptığını söyledi. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini belirtti. Onu daha iyi, daha ileriye taşıyabileceklerini düşündüğü için MasterChef'e katılmaya karar vermiş.

MasterChef Türkiye'ye katılan Ayyüce Kamit, ilk turda Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almayı başardı. Üç evet oyu ile MasterChef 2020'de üst tura çıkmayı başardı.

