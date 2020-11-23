MasterChef Ayyüce kimdir? Ayyüce Kamit nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte MasterChef'ten elenen Ayyüce'nin hayat hikayesi

MasterChef Türkiye'de bu hafta Uğur ve Sefa ile son 3'e kalan MasterChef Ayyüce, bu hafta yarışmaya veda eden isim oldu. MasterChef'ten elenen Ayyüce veda konuşmasıyla duygulandırdı.

AYYÜCE'DEN MEHMET ŞEF'İ AĞLATAN VEDA!

MasterChef'ten elenen son isim olan Ayyüce gözyaşlarını tutamadı. Sektörde çalışabilmek için çok emek verdiğini söyleyen Ayyüce, "Tek başıma İstanbul'a geldim. Hiç camı olmayan bir evde bir yıl yaşadım. Tek başıma Marmaris'e gittim. Tekrar İstanbul'a dönüp her yere iş başvurusu yaptım. Ben bu sektörü bırakmayacağım" dedi.

MASTERCHEF 2020 YARIŞMACISI AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

Masterchef Ayyüce, 1996 yılında Sakarya’da doğdu. Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya’da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır.



Bunun akabinde, Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir.

Ardından Marmaris Grand Azur Hotel’in İtalyan Mutfağı’nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul’a döndüğünde Nicole Restoran’da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır.

MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer alma hakkı elde eden Ayyüce Kamit, mutfak ile yakından ilgileniyor.



