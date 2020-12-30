MasterChef Barbaros’un inanılmaz değişimi şoke etti!

MasterChef 2020’nin iddialı isimleri arasında olan Barbaros Yoloğlu, sosyal medyada merak konusu oldu.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. 26 yaşında olan Barbaros, yarışmaya Bodrum’dan dahil oldu. Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğini yarışmadaki başarısıyla göstermiş oldu. Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.

Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri oldu.



İŞTE ESKİ HALİ

Instagram'da 160 bin kişiden fazla takipçisi bulunan Masterchef Barbaros'un ortaya çıkan kiloku fotoğrafı adeta şoke etti. Eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği görülen Barbaros, bu değişimi ile sosyal medyada gündem oldu.

