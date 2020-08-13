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  4. MasterChef Berk İlter kimdir? MasterChef yarışmacısı Berk İlter nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Berk İlter kimdir? MasterChef yarışmacısı Berk İlter nereli ve kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 02:17 | Son Güncelleme

Berk İlter, MasterChef Türkiye 2020'de final turunu geçerek ana kadroya kalmayı başardı. MasterChef Türkiye'nin 11. yarışmacısı olan Berk İlter, ilk turda lazanya, ikinci turda ise un ve şekerin ön planda olduğu tatlıyı en iyi yapan yarışmacı olarak rakiplerini geride bıraktı. Adını MasterChef ana kadrosuna yazdıran Berk İlter, günün kazanan ismi oldu ve önlüğü kaptı. Peki, MasterChef Berk İlter kimdir? Berk İlter kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef Berk İlter kimdir? MasterChef yarışmacısı Berk İlter nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Türkiye final turunda kazanan isim Berk İlter oldu. Böylece Berk İlter , MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 11. yarışmacı oldu. MasterChef'in 23. bölümünde Berk İlter, şeflerin oybirliği ile verilen karar sonunda MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olma hakkını kazandı.

BERK İLTER KİMDİR?

Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye’nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.

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FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

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MasterChef Türkiye 2020’de günün son grubunda Berk İlter, Ermancan Gözüm ve Baran Bodur yer alıyordu. MasterChef 2020 son bölümde şefler, bu yarışmacılardan dana pikata, enginar püresi ve kapari sos istediler. Yarışmacılar, 30 dakikalık süre içinde bu yemeği yapmak için uğraş verdi. Süre sonunda en zayıf tabağı hazırlayan Ermancan Gözüm olurken üçlü düelloyu kazanan Berk İlter oldu.

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