MasterChef Beyza Aydın ayrıldı mı, devam ediyor mu? 12 gündür tedavi görüyor

MasterChef'in en dikkat çeken isimlerinden Beyza geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirdi. Yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza 12 gün tedavi gördükten sonra stüdyoya geldi. En merak edilen soru ise "Beyza elendi mi?" oldu. MasterChef Beyza Aydın yarışmadan ayrılacak mı, devam ediyor mu? Sorunun yanıtını da kendisi açıkladı.

MasterChef’in sevilen yarışmacılarından Beyza Huri Aydın, yakın zamanda talihsiz bir kaza geçirmişti. Yeni bölümde Beyza’nın görünmesi izleyicileri sevindirdi.

MasterChef Beyza 9 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan bölüme katılarak MasterChef ile ilgili aldığı kararı paylaştı. Somer Şef'in devam edip etmeyeceği sorusu üzerine Beyza devam edeceğini belirtti.

BEYZA'NIN KARARI

Ailesine de danıştığını ifade eden genç yarışmacı Beyza Aydın, MasterChef’e devam etme kararı aldığını vurguladı. Sosyal medyada ise bu karar sevinçle karşılandı.



Beyza'nın devam edeceğini duyan yarışmacılar ise gözyaşlarını tutamadı.