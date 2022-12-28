MasterChef bu akşam var mı? MasterChef yeni bölüm ne zaman? İşte TV8 yayın akışı

MasterChef Türkiye'nin bu akşam olup olmadığıyla ilgili araştırmalar hızlandı. İzleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladılar. Heyecanla yeni bölümü beklenen MasterChef Türkiye'ye kısa bir ara verildi. TV8'de bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan Sıfırıncı Gün dizisi ekrana gelecek. Peki MasterChef'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? TV8'in bugünkü yayın akışı nedir? İşte detaylar...

MASTERCHEF'E SIFIRINCI GÜN ARASI!

Sevilen yarışma programı MasterChef bu akşam ekranlarda olmayacak. Onun yerine Sıfırıncı Gün dizisi ilk bölümüyle yayınlanacak. Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın başrollerinde olduğu Sıfırıncı Gün dizisi 20.00'de başlayacak.

MasterChef Türkiye ise 29 Aralık Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek. Ceket giyme aşamasına gelinen yarışmada ilk iki ceket sahibini bulmuştu. İlk gün Metin ikinci gün ise Ayaz şef ceketlerini giydi. Kalan iki ceketin sahibinin kimler olacağı ise merak konusu.

28 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Yazgı / Yeni Bölüm

11:45 Kadere Karşı / Yeni Bölüm

13:00 Canım Annem / Yeni Bölüm

14:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Sıfırıncı Gün / Yeni Bölüm

00:15 Dizi

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda



