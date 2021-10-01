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MasterChef bugün neden yok? Final mi oldu? 1 Ekim 2021 MasterChef yayınlanmayacak mı?

01.10.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin 1 Ekim 2021 Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başlandı. MasterChef bugün yayın akışında yer almayınca sevilen programın final olup olmadığı merak ediliyor. Peki MasterChef bugün neden yok? Final mi oldu? 1 Ekim 2021 MasterChef yayınlanmayacak mı? İşte ayrıntılar...

MasterChef bugün neden yok? Final mi oldu? 1 Ekim 2021 MasterChef yayınlanmayacak mı?

MasterChef Türkiye'nin 1 Ekim 2021 Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla sık sık gündem olan sevilen program bugün yayın akışında yer almadı. Peki MasterChef bugün neden yok?

MASTERCHEF BUGÜN NEDEN YOK?

MasterChef bugün TV8'in yayın akışında yer almadı. 'MasterChef neden yok?' sorusu bu sebeple merak ediliyor. MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek.

Bugün TV8'de Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonunun 2. bölümü ekranlarda olacak. 'Kırmızı Oda' dizisinin başlaması sebebiyle MasterChef Türkiye bugün yayınlanmayacak. MasterChef yeni bölümüyle Cumartesi günü ekranlarda olacak.

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1 EKİM 2021 TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Kırmızı Oda
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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