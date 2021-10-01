MasterChef bugün neden yok? Final mi oldu? 1 Ekim 2021 MasterChef yayınlanmayacak mı?

MasterChef Türkiye'nin 1 Ekim 2021 Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla sık sık gündem olan sevilen program bugün yayın akışında yer almadı. Peki MasterChef bugün neden yok?

MASTERCHEF BUGÜN NEDEN YOK?

MasterChef bugün TV8'in yayın akışında yer almadı. 'MasterChef neden yok?' sorusu bu sebeple merak ediliyor. MasterChef Türkiye bugün ekrana gelmeyecek.

Bugün TV8'de Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonunun 2. bölümü ekranlarda olacak. 'Kırmızı Oda' dizisinin başlaması sebebiyle MasterChef Türkiye bugün yayınlanmayacak. MasterChef yeni bölümüyle Cumartesi günü ekranlarda olacak.

1 EKİM 2021 TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - Kırmızı Oda

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz



