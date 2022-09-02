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Masterchef Burak hakkında şiddet iddiası! 'Boğazımı sıktı bana o... dedi'

02.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef'te yarışma heyecanı devam ederken, zaman zaman gergin anlar da yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Burak Kaya ile Gamze arasında yaşanan tartışma büyük tepki çekmişti. Burak Kaya hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.

Masterchef Burak hakkında şiddet iddiası! 'Boğazımı sıktı bana o... dedi'

Masterchef'te yarışmacılar hedeflerine ulaşmak için büyük mücadele veriyor. Bazı yarışmacılar yetenekleriyle ön plana çıkarken, bazı isimler ise yarışmadaki tavırlarıyla gündeme geliyor. Ana kadro yarışmacılarından Burak Kaya, geçtiğimiz günlerde Gamze ile bir tartışma yaşamış ve şefler tarafından sert şekilde uyarılmıştı.

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Gergin tavırlarıyla sosyal medyada da tepki çeken Burak Kaya hakkında ortaya çıkan detaylar sosyal medyada gündem oldu. Ata Benli, Burak Kaya'nın eski sevgilisinin kendisine ulaştığını iddia ederek bazı telefon konuşmalarını yayınladı.

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"GÖRÜNENİN ARKASINDA BAŞKA BİR GERÇEK VAR"

Burak Kaya'nın eski sevgilisi, "Bana o.. diyordu bak kelimesi kelimesine. Ayna bağımlısı, kendisini aynadan alamaz. Böylelerinin televizyonda olmaması lazım. Okuyorum hakkındaki yorumları işte 'çok yakışıklı, çok yetenekli' diye. Ama görünenin arkasında böyle bir gerçek var." ifadelerini kullandı.

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Ayrıca eski sevgili olduğunu iddia eden kişi, Burak Kaya'nın kendisinin boğazını sıkıp şiddet uyguladığını, Kaya'yı ailesine şikayet ettiğini belirtirken, çareyi adresini değiştirmekte bulduğunu söyledi.
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O iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


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Masterchef sevgilisi ele
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