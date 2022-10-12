MasterChef Burak Kaya açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Hatalarımla mutlu olacak çok insan var burada’

MasterChef Burak Kaya, ‘Bazen selam vermiyor, kafasını çeviriyor.' dedi. Ayaz ise, 'Ben Allah'ın selamını kimseden esirgemem.' dedi. Burak Kaya’nın sözünü kesmesinin ardından Ayaz ses tonunu yükselterek, ‘Sen konuştun bir de ben konuşabilir miyim? Tek geldim tek gideceğim. Ben hiçbir zaman bir ikili, üçlü gruba müdahil olmayacağım diye geldim.' dedi. Burak Kaya ise, 'Duydunuz mu hiç yukarıdan beni destekleyeni yardım edeni? Ben görmedim' diyerek konuşmaya devam etti.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI SEÇİLİNCE SİNİRLENDİ

Burak Kaya, 'Ayaz kırmızı takım kaptanı olarak beni seçti. Neden seçtiğini biliyorum ama daha sonra söyleyeceğim bunu. Şu an söylemek istemiyorum. İnşallah 3-0 yaparak bu haftayı galibiyetle tamamlarız.' dedi. Metin Burak Kaya’nın sinirlendiğini söyledi. Burak Revanbahş ise 'Kırmızı takıma kaptan olmak hiç istemiyordu.' dedi.

ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kırmızı takım kaybetti. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olan Gamze eleme adayı olarak Görkem'i belirledi. İkinci isim de oy çokluğu ile Atike olarak belirlendi.



