MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. MasterChef Burak Kaya açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Hatalarımla mutlu olacak çok insan var burada’

MasterChef Burak Kaya açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Hatalarımla mutlu olacak çok insan var burada’

12.10.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmacısı olan Burak Kaya bu hafta kırmızı takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı olan Ayaz karşı takıma Burak Kaya’yı seçti. Bu seçimden memnun olmayan Kaya, ‘Kırmızı takıma seçilme sebebim farklı!’ diyerek Ayaz’a sitem etti. Kaya son açıklamasında ise, ‘Hatalarımla mutlu olacak çok insan var burada’ cümlesi ile şaşırtı. İşte Burak Kaya’nın sitem dolu açıklamaları

MasterChef Burak Kaya açtı ağzını yumdu gözünü! ‘Hatalarımla mutlu olacak çok insan var burada’

MasterChef Burak Kaya, ‘Bazen selam vermiyor, kafasını çeviriyor.' dedi. Ayaz ise, 'Ben Allah'ın selamını kimseden esirgemem.' dedi. Burak Kaya’nın sözünü kesmesinin ardından Ayaz ses tonunu yükselterek, ‘Sen konuştun bir de ben konuşabilir miyim? Tek geldim tek gideceğim. Ben hiçbir zaman bir ikili, üçlü gruba müdahil olmayacağım diye geldim.' dedi. Burak Kaya ise, 'Duydunuz mu hiç yukarıdan beni destekleyeni yardım edeni? Ben görmedim' diyerek konuşmaya devam etti.

AYAZ

KIRMIZI TAKIM KAPTANI SEÇİLİNCE SİNİRLENDİ

Burak Kaya, 'Ayaz kırmızı takım kaptanı olarak beni seçti. Neden seçtiğini biliyorum ama daha sonra söyleyeceğim bunu. Şu an söylemek istemiyorum. İnşallah 3-0 yaparak bu haftayı galibiyetle tamamlarız.' dedi. Metin Burak Kaya’nın sinirlendiğini söyledi. Burak Revanbahş ise 'Kırmızı takıma kaptan olmak hiç istemiyordu.' dedi.

ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kırmızı takım kaybetti. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olan Gamze eleme adayı olarak Görkem'i belirledi. İkinci isim de oy çokluğu ile Atike olarak belirlendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm ne zaman, saat kaçta?Dünyayla Benim Aramda 6. bölüm ne zaman, saat kaçta?
Eski karısıyla buluştu! "Çok duygulandım"Eski karısıyla buluştu! "Çok duygulandım"
Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmediEzgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
ayaz burak kaya ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

İbrahim Tatlıses'in kızı evlendi! Ünlü türkücü 'Hayır' diye bağırdı

İbrahim Tatlıses'in kızı evlendi! Ünlü türkücü 'Hayır' diye bağırdı

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.