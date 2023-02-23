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MasterChef Burak Kaya “Bizim çocuklar” diyerek paylaştı! “Seni boşuna tutmamışım”

23.02.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasının sevilen isimlerinden biri olan Burak Kaya, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgeye gitti. Mehmet Yalçınkaya’nın önderliğinde depremzedelere yemek yapan isimlerden biri olan Burak Kaya'nın son paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

MasterChef Burak Kaya “Bizim çocuklar” diyerek paylaştı! “Seni boşuna tutmamışım”

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ve sonrasında gerçekleşen Hatay depremlerinin ardından depremzedeler için tüm Türkiye harekete geçti. MasterChef’in eski yarışmacıları da ilk günlerden itibaren deprem bölgesine giderek vatandaşlara destek olmaya başladı. Bu yarışmacılardan biri olan Gaziantep’te bulunan Burak Kaya anlamlı bir paylaşım yaptı.

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Deprem bölgesinde vatandaşlar için seferber olan polislerle fotoğrafını yayınlayan Burak Kaya, “Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar” notunu düştü.

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Kaya’nın takipçileri paylaşıma, “Burak Kaya sen harikasın”, “Seni boşuna tutmamışım”, “Tam destek”, “Adamsın”, “Allah hepinizden razı olsun” yorumlarında bulundu.

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Burak Kaya ayrıca hikaye bölümünden de “Askerlerimiz canımız” yazarak bir fotoğraf paylaştı.

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