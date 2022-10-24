MasterChef Burcu Önal son haliyle şaşırttı! 'Bambaşka biri olmuş'

MasterChef Türkiye ile akıllara kazınan Burcu Önal, şimdilerde Tarlabaşı'nda bulunan Uzak Doğu restoranıyla yakından ilgileniyor. Yeni projelerinin müjdesini veren Burcu Önal, son haliyle şaşırttı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı olmuştu.

Sezonun iddialı isimleri arasında yer alan Burcu Önal, finalistler arasında yer alamayarak sevenlerini üzmüştü.

Yarışma sonrasında Beyoğlu'ndaki restoranını işletmeye devam eden Burcu Önal, hayatına dair gelişmeleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

New York kareleriyle dikkat çeken Burcu Önal, siyah saçlarını sarıya boyayarak görenleri şaşırttı.

Burcu Önal'ın yeni imajına ''Bambaşka biri olmuşsun'', ''Sarı renk sizi açmış'', ''Yaşınız daha küçük görünmüş'' ve ''Müthiş dönüşüm'' gibi yorumlar yapıldı.

Yakın zaman içinde sevenleriyle büyük bir müjde paylaşacağını duyuran MasterChef eski yarışmacısı, merak uyandırdı.

BURCU ÖNAL KİMDİR?

1986 yılında Beyoğlu'nda doğan Burcu Önal, aslen Diyarbakırlı. 15 yıl boyunca Uzak Doğu'da yaşayan Burcu Önal, Filipinli bir aileyle birlikte büyüdü. Asya yemeklerine oldukça ilgi duyan Burcu Önal, yemek öğretmenliğinin yanı sıra gemilerde garsonluk da yaptı. MasterChef Türkiye'ye daha önce de katılan Burcu Önal, yarışmacı arkadaşına yardım ettiği için elenmiş, bir sonraki yıl yeniden katılmıştı.



