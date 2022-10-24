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MasterChef Burcu Önal son haliyle şaşırttı! 'Bambaşka biri olmuş'

24.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun iddialı yarışmacıları arasında yer alan Burcu Önal, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor. Sosyal medyada epey aktif olan Burcu Önal, yeni stiliyle dikkat çekti.

MasterChef Burcu Önal son haliyle şaşırttı! 'Bambaşka biri olmuş'

MasterChef Türkiye ile akıllara kazınan Burcu Önal, şimdilerde Tarlabaşı'nda bulunan Uzak Doğu restoranıyla yakından ilgileniyor. Yeni projelerinin müjdesini veren Burcu Önal, son haliyle şaşırttı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı olmuştu.

MasterChef Burcu Önal son haliyle şaşırttı! 'Bambaşka biri olmuş'

Sezonun iddialı isimleri arasında yer alan Burcu Önal, finalistler arasında yer alamayarak sevenlerini üzmüştü.

MasterChef Burcu Önal son haliyle şaşırttı! 'Bambaşka bir Burcu olmuş'

Yarışma sonrasında Beyoğlu'ndaki restoranını işletmeye devam eden Burcu Önal, hayatına dair gelişmeleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

MasterChef Burcu Önal son haliyle şaşırttı! 'Bambaşka bir Burcu olmuş'

New York kareleriyle dikkat çeken Burcu Önal, siyah saçlarını sarıya boyayarak görenleri şaşırttı.

MasterChef Burcu Önal son haliyle şaşırttı! 'Bambaşka bir Burcu olmuş'

Burcu Önal'ın yeni imajına ''Bambaşka biri olmuşsun'', ''Sarı renk sizi açmış'', ''Yaşınız daha küçük görünmüş'' ve ''Müthiş dönüşüm'' gibi yorumlar yapıldı.

MasterChef Burcu Önal son haliyle şaşırttı! 'Bambaşka bir Burcu olmuş'

Yakın zaman içinde sevenleriyle büyük bir müjde paylaşacağını duyuran MasterChef eski yarışmacısı, merak uyandırdı.

MasterChef Burcu Önal son haliyle şaşırttı! 'Bambaşka bir Burcu olmuş'

BURCU ÖNAL KİMDİR?

1986 yılında Beyoğlu'nda doğan Burcu Önal, aslen Diyarbakırlı. 15 yıl boyunca Uzak Doğu'da yaşayan Burcu Önal, Filipinli bir aileyle birlikte büyüdü. Asya yemeklerine oldukça ilgi duyan Burcu Önal, yemek öğretmenliğinin yanı sıra gemilerde garsonluk da yaptı. MasterChef Türkiye'ye daha önce de katılan Burcu Önal, yarışmacı arkadaşına yardım ettiği için elenmiş, bir sonraki yıl yeniden katılmıştı.

MasterChef Burcu Önal son haliyle şaşırttı! 'Bambaşka bir Burcu olmuş'


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