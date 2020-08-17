Masterchef Büşra Uygur kimdir? Masterchef Büşra Uygur nereli ve kaç yaşında? Masterchef Büşra Uygur’un hayatı!

Eleme turları esnasında yarışmacılar hem psikolojik hem de fiziksel olarak zorlandı. Yemek yapmanın yanında süreyle ve yaratıcılıklarıyla da mücadele etmek zorunda kalan yarışmacıların birçoğu ağlamamak için büyük bir savaş verdi. Eleme turu boyunca gözyaşlarına hakim olamayan isimler arasında genç yarışmacı Büşra Uygun’da yerini aldı. 16 kişilik as kodroda kendine yer bulamayan yarışmacının hayatı için meraklar arttı. "Masterchef Büşra kimdir?, Masterchef Büşra nereli ve kaç yaşında?” ile “Masterchef Büşra elendi mi?, Masterchef Büşra Instagram hesabı nedir” sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF BÜŞRA UYGUR KİMDİR?

Yarışmanın en sessiz isimlerinden biri olan Masterchef Büşra Somer Şef’le konuşmadan anlaştığı anlarla dikkatleri çekmeyi başardı. Eleme turu boyunca zamanı kullanma konusunda iyi planlama yapamayan Masterchef Büşra 16 kişilik as kodraya katılmayı başaramadı. Eleme turunun son gecesinin ilk etabında Adana Kebabı yapan yarışmacı yeterli bir performans gösteremedi. Son etapta ise şeftalinin ağırlıklı olduğu yaratıcılık yemeğinde de jüri üyelerinden tam not alamadı.

Yarışmaya İstanbul’dan katılan 25 yaşındaki Masterchef Büşra, çevre mühendisliği bölümünden mezundur. Küçük yaşlardan beri mutfağa özel bir merakı olduğunu söyleyen Masterchef Büşra, iç güvenlik uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

