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MasterChef büyük finalde ilk turu kim kazandı? Eren mi Hasan mı? İşte 13 Ocak MasterChef 2021'de kazanan isim

14.01.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021'in 13 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde, Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin büyük finalinde ilk turunda karşı karşıya geldi. MasterChef'te finale kalan Eren ve Hasan, 3 ayrı etapta tezgah başına geçti. Yarışmacılardan önce MasterChef'teki ilk yemeklerini yeniden yapmaları istendi. Şeflerin tadımlarının ardından ise final turunun ilk etabındaki puanlar açıklandı. Peki MasterChef finalde kim kaç puan aldı? Hangi yarışmacı finalde avantajı yakaladı?

MasterChef büyük finalde ilk turu kim kazandı? Eren mi Hasan mı? İşte 13 Ocak MasterChef 2021'de kazanan isim

Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef 2021 Türkiye'de aylardır süren maraton 14 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalanacak. Temmuz ayından bu yana ekranlarda olan MasterChef'te büyük finale kalan Eren ve Hasan ilk turda karşı karşıya geldi. MasterChef'in 13 Ocak Perşembe ekrana gelen 157. bölümünde finalistler şeflerden en yüksek puanı almak için çabaladı.

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HASAN VE EREN FİNALİN İLK GÜNÜNDE KARŞILAŞTI

MasterChef 2021 finalistleri Hasan ve Eren'den finalin ilk gününde üç farklı yemek istendi. İlk eleme turunda yaptıkları yemek, dört ana malzemeden yaratıcı yemek ve hayatlarının dönüm noktası olan yemek oldu.

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Hasan ve Eren'den yarışmada ilk yaptıkları yemeğin malzemesi verildi ve bir kez daha aynı yemeği yapmaları istendi.

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Bu yemekler için verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi. İlk oyunda Eren 24, Hasan 20 puan aldı.

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İKİNCİ OYUNDA PUANLAR EŞİT DAĞILDI

İkinci oyunda ise şefler yarışmacılardan dört temel malzeme ile yapılacak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İkinci oyunda Eren 19, Hasan 19 puan aldı.

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Son oyunda ise şefler, yarışmacıların mutfakta dönüm noktası olan, hayatlarını değiştiren tabağı yapmalarını istedi.

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ŞEFLER İLK GÜNÜN KAZANAN İSMİNİ AÇIKLADI

Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacıların son yemeklerini de tattıktan sonra kararlarını verdi.
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Finalin ilk gününde Eren 65, Hasan ise 59 puan topladı.

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Böylece ilk günde final avantajını elde eden isim Eren oldu.

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MASTERCHEF’TE KİM ŞAMPİYON OLACAK?

14 Ocak Cuma akşamı ise MasterChef Türkiye 2021 finali canlı yayını ekrana gelecek. Hasan ve Eren, bu sefer canlı yayında istenilen yemekleri verilen sürede en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Şefler, yine her oyun sonrasında yarışmacılara puanlarını verecek. İki günde yapılacak oyunlarda en yüksek puanı toplayan yarışmacı, MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu olacak.

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Masterchef
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