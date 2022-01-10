MasterChef büyük finali ne zaman? MasterChef 2021 ne zaman bitiyor?

TV8'de Temmuz ayından bu yana yayınlanan MasterChef 2021'de finale gelindi. MasterChef'te aylardır süren maraton Survivor 2022 öncesindeki büyük finalle noktalanacak. Survivor 2022 öncesinde final yapacak olan yarışmada, son 3 yarışmacı arasına girecek ilk isim ise 6 Ocak Cuma akşamı belli olacak.

MasterChef Türkiye yarı finali 13 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek. Yarı finale kalan ilk iki yarışması Eren ve Tahsin oldu. Sergen ve Hasan'dan biri ise bu hafta yarışmaya veda edecek.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, jüri kadrosunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'un bulunduğu yarışma programı 14 Ocak Cuma günü final yapacak.



