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MasterChef büyük finali ne zaman? MasterChef 2021 ne zaman bitiyor?

10.01.2022 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de aylardır süren maraton büyük finalle noktalanmaya hazırlanıyor. MasterChef'te çeyrek finale kalan Sergen Özen, Tahsin Küçük, Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı arasında mücadele devam ediyor. 4 yarışmacıdan bir isim bu hafta elenecek. Yarı finalde yarışacak olan 3 yarışmacı ise büyük finale kalma mücadelesi verecek. MasterChef'in büyük finalinin yayın tarihi de belli oldu.

MasterChef büyük finali ne zaman? MasterChef 2021 ne zaman bitiyor?

TV8'de Temmuz ayından bu yana yayınlanan MasterChef 2021'de finale gelindi. MasterChef'te aylardır süren maraton Survivor 2022 öncesindeki büyük finalle noktalanacak. Survivor 2022 öncesinde final yapacak olan yarışmada, son 3 yarışmacı arasına girecek ilk isim ise 6 Ocak Cuma akşamı belli olacak.

MasterChef Türkiye yarı finali 13 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek. Yarı finale kalan ilk iki yarışması Eren ve Tahsin oldu. Sergen ve Hasan'dan biri ise bu hafta yarışmaya veda edecek.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, jüri kadrosunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'un bulunduğu yarışma programı 14 Ocak Cuma günü final yapacak.


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Masterchef
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