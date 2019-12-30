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  4. MasterChef Cemre, kök hücre bağış hareketi başlattı

MasterChef Cemre, kök hücre bağış hareketi başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 18:44 | Son Güncelleme

Türkiye’yi ekran başına kilitleyen MasterChef 2019 Şampiyonu Cemre Uyanık birincilik ödülünden birkaç saat sonra kök hücre bağışı yapmak için özel bir hastaneye geldi.

MasterChef Cemre, kök hücre bağış hareketi başlattı

İSTANBUL, (DHA)-Türkiye’yi ekran başına kilitleyen MasterChef 2019 Şampiyonu Cemre Uyanık birincilik ödülünden birkaç saat sonra kök hücre bağışı yapmak için özel bir hastaneye geldi. TÜRKÖK’e destek verdiğini söyleyen Cemre Uyanık, “Aslında Amerika’dan yarışmaya katılmak için değil, kök hücre bağışı yapmak için dönmüştüm” dedi.

MasterChef büyük finale adını yazdıran Cemre Uyanık, şampiyonluğunun ardından ismi açıklanmayan bir kahramana umut olmak için soluğu Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde aldı. Türk Kızılayı’nın kemik iliği ve kök hücre bağışını artırmak için yürüttüğü TÜRKÖK’e destek vermek için Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde kök hücre bağışı yapan Cemre Uyanık, örnek hareketiyle de takdir topladı.

“NAKİL BEKLEYEN BİR HASTAYLA İLİĞİMİN UYUMLU OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

Şampiyonluğunun açıklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden donör olan Cemre Uyanık süreci şöyle anlattı: Türk Kızılayı’na düzenli olarak kan bağışı yapıyordum. Amerika’dayken TÜRKÖK’ten nakil bekleyen bir hastayla iliğimin uyumlu olduğu haberini aldım. Anneme bile haber vermeden donör olmak için Türkiye’ye döndüm. Yarışma öncesinde tıbbi prosedürlerin tamamlanması için kan verdim. Birinciliğimin açıklanmasının ardından hastaneye gelerek kök hücre bağışını tamamladım.

Kan ve kök hücre bağışına dikkat çekmek istediğini söyleyen Cemre Uyanık, “Donör olurken bir gün benim de başıma gelir fikriyle hareket etmedim. İliğimiz bir başkasına can olacaksa neden kök hücre bağışı yapmayalım? Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyor, kan vermeye davet ediyorum” dedi.

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