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MasterChef Danilo şef kimdir? Danilo şefin annesi Emilia Zanna kim, kaç yaşında ve nereli?

14.10.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Danilo şefin annesi hakkında detaylar MasterChef seyircileri tarafından merak edildi. Tv8 kanalının yemek yarışması programı MasterChef'te 14 Ekim akşamı MasterClass oyunu gerçekleşecek. MasterClass'ta şeflerin anneleri birer tarif yapacaklar. Danilo şefin annesi graffe yapmanın inceliklerini yarışmacılara aktardı. Peki, MasterChef Danilo şef kimdir? Danilo şefin annesi Emilia Zanna kim, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MasterChef Danilo şef kimdir? Danilo şefin annesi Emilia Zanna kim, kaç yaşında ve nereli?

MasterChef jüri üyelerinden Danilo Zanna'nın annesi MasterChef'in yeni bölümüne konuk olarak katılacak. Danilo şefin annesi Emilia hanım yarışmacılara MasterClass eğitimi verecek. Bu gelişmeyle beraber Danilo şef ve annesi hakkındaki detaylar merak edildi.

MASTERCHEF DANİLO ZANNA KİMDİR?

Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık becerisini İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan mutfağı üzerine pekiştirdi.

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağı üzerine yemeklerin bulunduğu bir restoran açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restoran kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı.

Planet Mutfak kapandıktan sonra 2015'ten itibaren atv'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de yayımlanan, kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Zanna son olarak 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yapmaktadır. 2012'de Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir. 15 Aralık 2021 tarihinde eşinden tek celsede boşanmıştır.

10 Ocak 2022'de İzmir'de İtalya'nin ünlü restorantı olan Filo D'Olio adlı restorantın Türkiye şubesini açmış, ekibine Masterchef Türkiye 2021'de yarışmış olan Mert Ateş Durukan'ı, ilerleyen tarihte de aynı sezondan Safanur Bol'u da dahil etmiştir.

Ayrıca 2021'den beri Exxen'de yayınlanan MasterChef Junior'da sunuculuk yaptı.

MASTERCHEF DANİLO ŞEFİN ANNESİ KİMDİR?

Danilo Şef'in annesinin ismi Emilia Zanna'dır. Danilo Şef'in annesi Emilia Zanna İtalya'da yaşamaktadır. Emilia Hanım bugün yarışmacılara Masterchef Masterclass'ta İtalya'nın sevilen tatlısı Graffe'nin yapılışını anlatacak.

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