MasterChef Danilo Zanna'nın sevgilisi merak konusu oldu. 2012 yılındA Tuğçe Demirbilek ile evlenen İtalyan Şef'in bu evlilikten Zeno Zanna adında bir çocuğu var. İkili geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla evliliklerini sonlandırmış ve bu durum magazin gündeminde günlerce kalmıştı. İtalyan şefin yeni sevgilisi çıkan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef Danilo Zanna'nın sevgilisi kimdir? Eda Alkaya nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir? Ünlü şefin özel hayatına dair merak edilenler haberimizde.

MASTERCHEF DANİLO ZANNA'NIN YENİ SEVGİLİSİ KİMDİR?

İtalyan Şef Danilo Zanna eşi, Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

Danilo Zanna'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Danilo Zanna'ya, kız arkadaşı Eda Alkaya'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı.

EDA ALKAYA KİMDİR?

Eda Alkaya, Danilo Zanna'nın yeni sevgilisidir.

Ayrıca Eda Alkaya hakkında internette ve sosyal medyada çok bilgi bulunmuyor. Fakat söz konusu paylaşımı görenler "Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini Eda Alkaya uğruna mı bitirdi?" diye düşündü.

