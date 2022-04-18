MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Danilo Zanna'nın sevgilisi kimdir? Eda Alkaya nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir?

MasterChef Danilo Zanna'nın sevgilisi kimdir? Eda Alkaya nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir?

18.04.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Danilo Zanna'nın sevgilisi kimdir? sorusunun yanıtı basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Ünlü şef, eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Peki MasterChef Danilo Zanna'nın sevgilisi kimdir? Eda Alkaya nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir? İşte MasterChef'in sevilen jürisinin özel hayatına ilişkin bilgiler...

MasterChef Danilo Zanna'nın sevgilisi kimdir? Eda Alkaya nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir?

MasterChef Danilo Zanna'nın sevgilisi merak konusu oldu. 2012 yılındA Tuğçe Demirbilek ile evlenen İtalyan Şef'in bu evlilikten Zeno Zanna adında bir çocuğu var. İkili geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla evliliklerini sonlandırmış ve bu durum magazin gündeminde günlerce kalmıştı. İtalyan şefin yeni sevgilisi çıkan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef Danilo Zanna'nın sevgilisi kimdir? Eda Alkaya nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir? Ünlü şefin özel hayatına dair merak edilenler haberimizde.

MASTERCHEF DANİLO ZANNA'NIN YENİ SEVGİLİSİ KİMDİR?

İtalyan Şef Danilo Zanna eşi, Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

Danilo Zanna'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Danilo Zanna'ya, kız arkadaşı Eda Alkaya'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı.

EDA ALKAYA KİMDİR?

Eda Alkaya, Danilo Zanna'nın yeni sevgilisidir.

Ayrıca Eda Alkaya hakkında internette ve sosyal medyada çok bilgi bulunmuyor. Fakat söz konusu paylaşımı görenler "Danilo Zanna, 9 yıllık evliliğini Eda Alkaya uğruna mı bitirdi?" diye düşündü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamdi Alkan'ın kızının sütyenli pozu olay oldu! 'Photoshop biraz abartı mı olmuş?'Hamdi Alkan'ın kızının sütyenli pozu olay oldu! 'Photoshop biraz abartı mı olmuş?'
Alemin Kralı'nın Ahsen'inden dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'Alemin Kralı'nın Ahsen'inden dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'
Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"
Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

Kripto paralar ve Bitcoin sert çakıldı!

Kripto paralar ve Bitcoin sert çakıldı!

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

Çok kızdı! "Hadi ben devletin yalakasıyım"

Çok kızdı! "Hadi ben devletin yalakasıyım"

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Esir düşen İngiliz askeri Rus televizyonuna çıktı

Esir düşen İngiliz askeri Rus televizyonuna çıktı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.