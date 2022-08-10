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MasterChef Dilara Kavadar güzelliğiyle mest etti! Beğeni butonu çöktü...

10.08.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında üçlü elemelere katılan ve güzelliğiyle dikkat çeken Dilara Kavadar, yarışmadan elenmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak turuncu büstiyeriyle poz veren güzel yarışmacı, güzelliğiyle adından söz ettirdi.

MasterChef Dilara Kavadar güzelliğiyle mest etti! Beğeni butonu çöktü...

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının üçlü elemelerinde elenerek yarışmaya veda eden Dilara Kavadar, Instagram pozlarıyla gündeme geliyor. Güzel fiziği ve duruşuyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Kavadar, son olarak turuncu büstiyeriyle pozunu sergiledi.

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BİNBİR GECE'DE OYNADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

2006 yılında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Binbir Gece'de Dilara Kavadar'ın da yer aldığı ortaya çıkmıştı.

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Dizide Nilüfer karakterine hayat veren Dilara Kavadar, MasterChef yarışmasında birçok kişiye tanıdık gelmişti.

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POZUYLA BÜYÜLEDİ

Son olarak Instagram hesabından paylaştığı pozla gündeme gelen güzel yarışmacı, güzelliğiyle büyüledi.

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Düzgün fiziği ve güzelliğiyle takipçileri tarafından oldukça beğenilen Kavadar, turuncu büstiyeriyle verdiği pozla dikkat çekti.

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Kavadar'ın pozuna takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Takipçileri pozun altına, "Maşallah çok güzelsin" ve "Fevkalade bir güzelliğin var" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Instagram masterchef dilara masterchef türkiye
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