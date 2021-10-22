MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım aldı? 21 Ekim eleme adayları kimler oldu?

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, Karaman yöresine ait 5 farklı tabağın en iyilerini hazırlamak için kolları sıvadı. Dokunulmazlık oyunlarının sonucunda iki kişi daha eleme potasına girdi. MasterChef jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yapıyor. İşte 21 Ekim MasterChef eleme adayları...

MASTERCHEF 21 EKİM DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

MasterChef'in 21 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Karaman mutfağına ait sülüklü çorba, gıcıdık, ilisıra dolması, göbede, guymak yemeklerini hazırladı. Dokunulmazlığı kazanan taraf mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 21 EKİM ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlık oyununda 21 Ekim akşamı en iyi performansı sergileyen Eren, dokunulmazlığın sahibi oldu. Eleme potası için Pelin'in ismini söyledi. İkinci eleme adayı ise Emre oldu.





