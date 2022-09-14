TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye düelloları ve yarışmacıların tatlı çekişmesiyle devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 13 Eylül Salı akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynandı. İki tur gerçekleşen gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 13 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 13 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için mücadele verdiler. Balık ürünleri tarifleri ile 9 çeşit balık tarifi yapan takımların yemeklerini şefler tadarak puanladılar. Oyunda Vural ile Gamze'nin tabağı hatalarından ötürü değerlendirilmeye alınmadı. Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 13 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştılar.

Şefler yarışmacılardan Mehmet Şef'in tabağı olan ciğer ezme hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Metin dokunulmaz seçildi. Masterchef Metin dokunulmazlığı alarak eleme adaylarından birini belirledi.

MASTERCHEF 13 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin, ilk eleme adayı olarak Vural'ı seçti. İkinci eleme adayı ise Atike oldu.

