MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ekim Masterchef eleme adayları kimler?

Programı takip eden televizyon izleyicileri MasterChef dokunulmazlık kim kazandı sorusunun yanıtını araştırıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı yemek yarışmasında heyecan dolu rekabet devam ediyor. İzleyiciler Duygu'nun yarışmaya veda ettiği eleme gecesinin ardından yepyeni bir dokunulmazlık oyunu için yine ekran başındaydı. Şeflerin yarışmacılardan döner yapmalarını istemesiyle beraber her iki takım da hünerlerini ortaya koydu ve yarışmacılar büyük bir mücadele sergiledi.

Heyecan dolu mücadelenin sürdüğü programla ilgili olarak MasterChef dokunulmazlık 6 Ekim tarihinde hangi takım tarafından kazanıldı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, MasterChef eleme adayları 6 Ekim tarihinde kimler oldu? İşte 6 Ekim MasterChef eleme adayları ve 6 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı ile ilgili bütün detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

6 Ekim MasterChef bölümünde takımlar dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Şeflerin yarışmacılardan istediği döner doğrultusunda iki takıma ayrılan yarışmacılar tüm yeteneklerini ve becerilerini sergiledi. Ortaya çıkan İskender, pilav üsütü döner, tombik döner ve dürüm döner yemeklerinin lezzetine bakıldıktan sonra şefler kazanan takımı açıkladı. En iyi İskender'i yapan takım mavi takım, en iyi pilav üstü döneri yapan takım mavi takım, tombik döneri en iyi yapan takım kırmızı takım ve dürüm döneri en iyi yapan takım mavi takım oldu. Böylece MasterChef 6 Ekim dokunulmazlık oyununu Esra'nın kaptan olduğu mavi takım kazandı. Böylece Ebru'nun kaptan olduğu kırmızı takım heyecan dolu dokunulmazlık oyunu için kendi arasında önemli bir mücadeleye girdi.