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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ekim Masterchef eleme adayları kimler?

06.10.2020 19:18 | Son Güncelleme:
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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Ekim Masterchef eleme adayları kimler?

Ekranların ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye programında heyecan dolu mücadele devam ediyor. TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yemek yarışmasında yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kırmızı takım ve mavi takım olarak iki gruba ayrıldı ve döner yapmak üzere tüm yeteneklerini ortaya koydu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 6 Ekim MasterChef eleme adayları ile ilgili tüm detaylar...

Programı takip eden televizyon izleyicileri MasterChef dokunulmazlık kim kazandı sorusunun yanıtını araştırıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı yemek yarışmasında heyecan dolu rekabet devam ediyor. İzleyiciler Duygu'nun yarışmaya veda ettiği eleme gecesinin ardından yepyeni bir dokunulmazlık oyunu için yine ekran başındaydı. Şeflerin yarışmacılardan döner yapmalarını istemesiyle beraber her iki takım da hünerlerini ortaya koydu ve yarışmacılar büyük bir mücadele sergiledi.

Heyecan dolu mücadelenin sürdüğü programla ilgili olarak MasterChef dokunulmazlık 6 Ekim tarihinde hangi takım tarafından kazanıldı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, MasterChef eleme adayları 6 Ekim tarihinde kimler oldu? İşte 6 Ekim MasterChef eleme adayları ve 6 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı ile ilgili bütün detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

6 Ekim MasterChef bölümünde takımlar dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Şeflerin yarışmacılardan istediği döner doğrultusunda iki takıma ayrılan yarışmacılar tüm yeteneklerini ve becerilerini sergiledi. Ortaya çıkan İskender, pilav üsütü döner, tombik döner ve dürüm döner yemeklerinin lezzetine bakıldıktan sonra şefler kazanan takımı açıkladı. En iyi İskender'i yapan takım mavi takım, en iyi pilav üstü döneri yapan takım mavi takım, tombik döneri en iyi yapan takım kırmızı takım ve dürüm döneri en iyi yapan takım mavi takım oldu. Böylece MasterChef 6 Ekim dokunulmazlık oyununu Esra'nın kaptan olduğu mavi takım kazandı. Böylece Ebru'nun kaptan olduğu kırmızı takım heyecan dolu dokunulmazlık oyunu için kendi arasında önemli bir mücadeleye girdi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ebru'nun kaptanlığındaki kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kaybettikten sonra kırmızı takım yarışmacıları bu kez kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Şefler yarışmacılardan sebze tartar hazırlamalarını istedi. En başarılı yemeği yapmaya çalışan yarışmacılar, heyecan dolu ve rekabet dolu anlar yaşadı. Ekranları başındaki seyirciler ise en iyi tabağı hazırlayacak olan yarışmacıyı merakla bekledi. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından en başarılı tabağı ortaya koyan ve mücadeleyi kazanan yarışmacı, seçtiği bir yarışmacı arkadaşını eleme potasına gönderdi. Oyunun sonunda ise bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Sefa oldu. Böylece Sefa bir arkadaşını eleme potasına göndermek üzere seçti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef eleme adayları son bölüm için sonuçların ne olduğu da programın seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. Kırmızı takımın kaybettiği dokunulmazlık oyununun ardından kendi aralarında yaptıkları dokunulmazlık oyununda sebze tartar olarak özel bir tabak hazırlanılması istendi. Yemeği en başarılı bir şekilde yapan yarışmacı olan Sefa eleme potasına bir arkadaşını gönderdi. Sefa'nın eleme adayı olarak seçtiği yarışmacı ise Serhat oldu. Bu durumla beraber MasterChef eleme adayları arasına Serhat da girdi. Dolayısıyla MasterChef son bölüm eleme adayları içerisinde ilk yarışmacı Serhat oldu.

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