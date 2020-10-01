MasterChef Duygu Esra Erol'a katılmış! Arkadaşı eşiyle birlikte olmuş...

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Duygu Acarsoy, kaptanlık seçimlerinde anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Duygu Acarsoy, canlı yayında yaptığı itirafta, nişanlısı tarafından aldatıldığını, aldattığı kızın kendisini aramasıyla öğrendiğini söylemişti.

Duygu'nun eski eşi tarafından şiddet gördüğünü söylemesiyle stüdyo adeta buz kesmişti. İlk olarak nişanlısı tarafından aldatıldığını anlatan Duygu, ailesinin onaylamadığı bir evlilik yaşadığını söyleyerek, "Uzun süre şiddet gördüm" demişti. Duygu Acarsoy, Mehmet Şef'in eski ilişkisinde yaşadıklarını sorunca şunları anlatmıştı;

"Şöyle insanlar bence ders alsın. O insana çok güvendim. Ailemin onaylamadığı bir evlilikti. 5 tane sabıkası varmış. Beni de dolandırdı. Üzerime var olan ev ve arabanın hepsi gitti. Evliliğimin ilk günü dayak yedim. Uzun süre şiddet gördüm. Ben ayrıldım 14. gün. Benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kız daha sonra televizyon programlarına çıktı."

Bu anlatılanların ardından herkes Duygu Acarsoy'un yaşadıklarını araştırmaya başladı. Kısa süre sonra Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı. Orhan Gül ve Merve Gül arasındaki olaylar hakkında canlı yayına bağlanan Duygu Acarsoy, Orhan Gül'ün eski eşi olduğunu söyledi.