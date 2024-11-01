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  4. MasterChef'e damga vurmuştu! Azize Polat estetikle bambaşka biri oldu! Son haline yorum yağdı

MasterChef'e damga vurmuştu! Azize Polat estetikle bambaşka biri oldu! Son haline yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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TV8 ekranlarının sevilen ve en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef'in eski yarışmacılarından Azize Polat değişimiyle gündem oldu. Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri haline gelen ünlü ismin son halini görenler yine çok şaşırdı. Azize Polat'a sosyal medyada; 'çok değişmişsin' yorumları yapıldı.

MasterChef'e damga vurmuştu! Azize Polat estetikle bambaşka biri oldu! Son haline yorum yağdı

Kendine has tavırları, sempatik halleri ve lezzetli yemekleri ile MasterChef 2021 sezonuna damga vuran Azize Polat yarışmanın ardından verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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ESTETİKLERİNİ TEK TEK SAYDI

MasterChef'te yarıştığı dönemde yaptırdığı estetiklerden bahseden
Azize Polat, "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda" demişti.

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Yarışmaya Adana'dan katılan Azize Polat, Masterchef 2021'e yedeklerden katılarak yarışmanın ortalarında veda etmiş, ancak geri dönme fırsatı verildiğinde tekrar yarışmanın kadrosuna girmeyi başarmıştı.

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30 KİLO VERMİŞTİ

MasterChef All Star'a da katılıp başarılı tabaklara imza atan Azize Polat, yarışmaya katılabilmek içinse 30 kilo verdiğini dile getirmişti.

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SON HALİYLE GÜNDEMDE

Son olarak 2023 yılında yayınlanan MasterChef Türkiye All-Star'da yarışan Azize Polat şimdi de son haliyle gündem oldu.

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Ünlü ismi görenler 'bambaşka biri olmuş', 'çok değişmiş', 'güzelleşmiş' gibi yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef azize polat
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