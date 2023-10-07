MasterChef eleme adayı kim oldu? 7 Ekim 2023 MasterChef All Star'ın son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Cemre ve Barış arasında ipler gerildi

MasterChef All Star'da heyecan giderek yükseliyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. Bilindiği üzere yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da son eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

Dokunulmazlığın ilk etabında en başarılı tabakları yapanlar Masterchef All Star'ın yeni haftasına adını yazdırdı. Fransız Mutfağı'ndan makaron tarifini başarısız yapan yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık oyunu oynadı.

MASTERCHEF ALL STAR'DA SON ADAY BELLİ OLDU MU?

MasterChef AllStar'da potaya giren isim gecenin sonunda belli olacak. İkinci etaptaki yaratıcılık tabağını en başarısız yapan isim MAsterChef All star'da bu haftanın son eleme adayı seçilecek.

BARIŞ VE CEMRE ARASINDA İPLER GERİLDİ

Masterchef All Star'da geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Tahsin'in tabağına sonradan ekleme yapması ve bunu söylememesinin yankıları devam etti.

Bu akşamki bölümde Barış'ın Tahsin'in yaptığını görüp de söylememenin karakter meselesi olduğunu söylemesiyle ipler gerildi.

Cemre ise Barış'a 'Evet görüp söylememek bir karakter meselesi' diyerek cevap verdi. Şeflerin araya girmesiyle ortam sakinleşti.



