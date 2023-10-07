MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef eleme adayı kim oldu? 7 Ekim 2023 MasterChef All Star'ın son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Cemre ve Barış arasında ipler gerildi

MasterChef eleme adayı kim oldu? 7 Ekim 2023 MasterChef All Star'ın son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Cemre ve Barış arasında ipler gerildi

07.10.2023 21:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star yarışmacıları geçtiğimiz gün son eleme adayı olmamak için yarıştı. MasterChef'te bu akşam yarışmacılardan makron yapmaları istendi. Yarışmacılar potaya girmemek için büyük mücadele verdiler. Peki, MasterChef son eleme aday kim oldu? 7 Ekim 2023 MasterChef All Star'da son eleme adayı hangi yarışmacı seçildi?

MasterChef All Star'da heyecan giderek yükseliyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. Bilindiği üzere yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da son eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

Dokunulmazlığın ilk etabında en başarılı tabakları yapanlar Masterchef All Star'ın yeni haftasına adını yazdırdı. Fransız Mutfağı'ndan makaron tarifini başarısız yapan yarışmacılar ikinci etapta yaratıcılık oyunu oynadı.

F6Kwo_cXkAEde_R

MASTERCHEF ALL STAR'DA SON ADAY BELLİ OLDU MU?

MasterChef AllStar'da potaya giren isim gecenin sonunda belli olacak. İkinci etaptaki yaratıcılık tabağını en başarısız yapan isim MAsterChef All star'da bu haftanın son eleme adayı seçilecek.

F4ehGNzWMAA733q

BARIŞ VE CEMRE ARASINDA İPLER GERİLDİ

Masterchef All Star'da geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Tahsin'in tabağına sonradan ekleme yapması ve bunu söylememesinin yankıları devam etti.

Bu akşamki bölümde Barış'ın Tahsin'in yaptığını görüp de söylememenin karakter meselesi olduğunu söylemesiyle ipler gerildi.

Cemre ise Barış'a 'Evet görüp söylememek bir karakter meselesi' diyerek cevap verdi. Şeflerin araya girmesiyle ortam sakinleşti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinemanın Tatar Ramazan'ıydı! İğne ipliğe döndüSinemanın Tatar Ramazan'ıydı! İğne ipliğe döndü
Sokak tarzıyla dikkat çekti! Milano pozları olay oldu Sokak tarzıyla dikkat çekti! Milano pozları olay oldu
Karnı burnunda poz! İkizler göründü... Karnı burnunda poz! İkizler göründü...
Anahtar Kelimeler:
masterchef dokunulmazlık masterchef eleme masterchef eleme adayları ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.