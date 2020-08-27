MasterChef eleme adayı kim? Oylamada gergin anlar

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında, mavi takım yarışmacılar eleme oylaması için bir araya toplandı. Önceki akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Gülşah ilk eleme adayı olarak Emir'i belirlemişti. Daha sonrasında ise eleme oylamasında ikinci eleme adayı Duygu olarak belirlendi.

Son olarak ise mavi takım bir kez daha dokunulmazlığı kaybederek bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Duygu oldu ve üçüncü eleme adayı olarak Emir'in ismini verdi.

Dördüncü eleme adayı ise takım oylamasıyla verildi. Böylelikle haftanın dördüncü eleme adayı Gülşah oldu.

Oylama sırasında Eray ve Ebru arasında gerilim oldu. Ebru Eray'ın kaos yarattığını söyledi. Berk ise Ebru'ya destek olunca Eray'dan "Sen çok bilmişlik yapıyorsun" tepkisi aldı.

