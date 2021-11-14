MasterChef Emre Büber, gündemi sarsan iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi!

Geçtiğimiz hafta elenerek izleyiciyi şaşırtan MasterChef Türkiye'nin favori yarışmacılarından Emre Büber, Instagram hesabından hasta olduğuna dair yapılan haberlere yanıt verdi.

Fenomen Ata Benli, Emre Büber için ''Arkadaşlar Emre'nin hastalığı Parkinson. Parkinson hastalığını belki biliyorsunuz; sinir hastalığıdır. El titremesi, konuşmada tutukluk, hızla kilo verme bunların belirtisidir." sözlerini kullanmış, sevilen yarışmacının hasta olduğunu belirtmişti. Sosyal medyayı çalkalayan bu iddia sonrası, Emre Büber, Instagram hesabından açıklama yaptı. Büber, ''Medyada çıkan haberlerin hiçbiri doğru değildir. Benim sağlığım gayet yerinde'' ifadelerini kullandı.

Avusturya'da büyüyen Emre Büber, MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından biriydi. Birçok kişinin şampiyon adayı olarak gördüğü Büber, Pelin ve Burcu ile elemeye kalmış, gecenin sonunda ise tabağındaki ürün eksikliğinden dolayı yarışmaya veda etmişti. Yarışma sürecinde psikolojik olarak yıprandığını belirten Emre Büber'in elenmesinin ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Acun Ilıcalı'nın, Emre Büber'e Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde iş teklifi ettiği öne sürüldü.



