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MasterChef Esra'nın oğluyla ilgili anlattıkları Somer Şef'i ağlattı! "28 yıl önce de kara bir gecedeydim"

16.10.2023 14:45 | Son Güncelleme:
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MasterChef’in dün akşam yayınlanan bölümünde eleme potasında yer alan Esra Tokelli’nin yaptığı konuşma izleyenleri ve şefleri duygulandırdı. "28 yıl önce de kara bir gecedeydim" diyen Tokelli oğlunun doğumunda yaşadığı zorlukları anlattı. Başarılı yarışmacıyı dinleyen Somer Sivrioğlu gözyaşlarına hakim olamadı.

MasterChef All Star’ın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Esra Tokelli dün akşam eleme potasındaydı. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı yarışmada açıklama yapan Tokelli’nin oğluyla ilgili anlattıkları stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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“Bugün kara bir gece! 28 yıl önce de ben tam bugün kara bir gecedeydim” diyen Esra Tokelli açıklamasında “Ben oğlumu çok zor dünyaya getirdim. ‘Ya anneyi ya bebeği kaybedeceğiz, ya da ikisini birden kaybedeceğiz’ dediler. Ama biz ikimiz de o kara geceden çıktık. Ben eminim ki burdan yine güzelce çıkacağım. Hem oğlumu hem de kendimi sevindireceğim” cümlelerine yer verdi.

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Somer Şef’in “Doğum sırasında bir komplikasyon mu oldu?” diye sormasının üzerine başarılı yarışmacı “ Evet şefim. Benim oğlum dünyaya geleceği zaman kalp atışları durdu. Ve bende de o an yüksek tansiyon çıktı. Narkoz veremediler bana. Doğum anında ikinizi de kaybedebiliriz diye bir kağıt imzalattılar. O gece dedim ki Allah’ım eğer ikimizden birine bir şey olacaksa bana olsun o yaşasın. Çünkü bir anne olarak evladını kaybetmenin acısını yaşayamazdım. Bana bir şey olsa da ona annem bakar diye düşündüm.” dedi.

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Esra'nın anlattıklarının ardından Somer Şef gözyaşlarına hakim olamazken yarışmacılar arasında yer alan Kerem de zor anlar yaşadı.

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