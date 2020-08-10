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MasterChef Esra Tokelli kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacı Esra Tokelli nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 01:20 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'd ana kadroya giren isim Esra Tokelli oldu. Final turuna kalma başarısı gösteren Esra Tokelli, rakiplerine göre daha iyi tabak çıkardı. Böylece MasterChef 2020'nin beşinci finalisti oldu. Peki, MasterChef Esra Tokelli kimdir? MasterChef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef Esra Tokelli kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacı Esra Tokelli nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Esra Tokelli, MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 7. yarışmacı oldu. 9 Ağustos Pazar akşamı MasterChef'in 20. bölümünde Esra Tokelli, şeflerin oybirliği ile verilen karar sonunda MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olma hakkını kazandı.

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

MasterChef Esra Tokelli

Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti.

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

Esra Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim Esra Tokelli oldu.

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