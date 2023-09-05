MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Esra Tokelli makyajsız halini paylaştı! "Dört dörtlük muhafazakar biri..."

MasterChef Esra Tokelli makyajsız halini paylaştı! "Dört dörtlük muhafazakar biri..."

05.09.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’in dikkat çeken isimlerinden Esra Tokelli sık sık ağır makyajıyla sosyal medyada çok konuşuluyor. MasterChef Esra gelen yorumlardan sıkılınca makyajsız halini paylaştı.

Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasının öne çıkan isimlerinden biri de Esra Tokelli.

İlk günden beri hem başarılı yemekleri hem de makyajıyla gündeme gelen Esra ağır makyajı sebebiyle de sık sık eleştiri alıyordu.

MasterChef Esra son olarak bu yorumlardan sıkılıp makyajsız halini paylaştı. "Pek çok olumlu- olumsuz mesaj alıyorum. Zaman ayırıp, yazdığınız için her biri çok değerli" diyen yarışmacı şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"MAKYAJ YAPMAYI SEVİYORUM"

"Ben hiçbir zaman kendimi dört dörtlük muhafazakar biri olarak lanse etmedim. Her fırsatta böyle olmadığımı da söyledim. Çalışan bir kadın olarak bakımlı ve daima iyi görünmem gerektiğine inanıyorum. Ayrıca bakımlı olmayı ve makyaj yapmayı seviyorum. İşin özü ben kendimi böyle seviyorum. Sizlerin de yorumu önemli elbette ama ben buyum. Kendime ve izleyenlere, takip eden siz sevgili dostlarıma iyi görünmek istiyorum hepsi bu. Makyajsız ve makyajlı olarak paylaşayım istedim. Kirpiklerim dışında orijinal Esra ve makyajlı Esra karşınızda. Eleştiriye açığım ama hakarete değil. Kadınlar, güzel kadınlar bari siz yapmayın."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni mesleği şaşırttıOyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni mesleği şaşırttı
Cinsiyet değiştirmişti! Kaslı ve sakallı hali olay olduCinsiyet değiştirmişti! Kaslı ve sakallı hali olay oldu
Festivale damga vuran sütyensiz seçim! Festivale damga vuran sütyensiz seçim!
Anahtar Kelimeler:
Esra Tokelli sosyal medya ele söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.