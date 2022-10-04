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MasterChef Fatma Nur son bölüme damga vurdu! ‘Onu elemeden gidersem kendime yazıklar olsun’

04.10.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Fatma Nur dün akşam yayınlanan bölüme yaptığı sert açıklamalar ile damga vurdu. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in son bölümünde kaptanlık yarışı gerçekleşti. Yarışmanın merak edilen isimlerinden biri olan Fatma Nur, ‘Gözüme kestirdiğim birisi var. Onu elemeden gidersem kendime yazıklar olsun’ dedi.

MasterChef Fatma Nur son bölüme damga vurdu! ‘Onu elemeden gidersem kendime yazıklar olsun’

MasterChef 2022 yarışmacılarından biri olan Fatma Nur, ‘Sevmediğin insanlarla aynı potada olursun elersin, dersin ki tamam ben galip çıktım. Barış haricinde gözüme kestirdiğim birisi var. Ama şu an ölsem söylemem. Onu elemeden gidersem kendime yazıklar olsun. Ama hiç beklemediğiniz bir insan. Onu burdan elemeden giderdem hıçkıra hıçkıra ağlarım.’ dedi.
Fatma Nur’un ardından Gamze açıklama yapmaya başladı. Mehmet Şef Fatma Nur’a, ‘Gamze konuşurken hep gülüyorsun. Neden?’ diye sordu. Gamze, Fatma Nur’un ona çok saygı duyduğunu dile getirdi.

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Fatma Nur, ‘Ben burda herkesi eşit seviyorum. Ha Ayaz ve Çağatay var kardeşim gibi gördüğüm. Bir de Kıvanç var. Onun haricinde de aşırı sevgi dolu olduğum insanlar yok.’ yanıtını verdi.

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