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MasterChef final turunu kim kazandı? MasterChef Türkiye ana kadronun 5. yarışmacısı kim oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 02:33 | Son Güncelleme

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye'de final turu elemeleri devam ediyor. MasterChef'in 7 Ağustos Cuma ekrana gelen 18. bölümünde yarışmacılar ana kadroya kalabilmek için şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Heyecan dolu final turunun ardından yarışmacılar arasında ana kadroya kalan yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de ana kadronun 5. yarışmacısı kim oldu? MasterChef son bölümde final turunu kim kazandı?

MasterChef final turunu kim kazandı? MasterChef Türkiye ana kadronun 5. yarışmacısı kim oldu?

MasterChef Türkiye, 7 Ağustos Cuma akşamı 18. bölümü ile ekrana geldi. MasterChef 2020 ana kadrosunu oluşturacak 16 yarışmacı kim olacak merak ediliyordu. MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ilk üç yarışmacı Serhat Doğramacı, Duygu Acarsoy, Emir Elidemir ve Özgül Coşar olmuştu. MasterChef’te haftanın dördüncü oyununda günün kazananı belli oldu ve şeflerden MasterChef 2020 ana kadrosu yarışmacısı önlüğünü aldı.

MASTERCHEF 2020'DE FİNAL TURUNU GEÇEN 4. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef yeni bölümde ilk oyunda yarışmacılar levrek marine hazırlayarak yarıştı. Şefler hazırlanan yemeklerin tadına baktıktan sonra en başarılı altı tabağı hazırlayan isimleri açıkladı. Bu isimler; Furkan, Sefa, Ayyüce, Esra, Didem, Selin oldu. Bunun dışında hazırladığı balıkta kılçık çıktığı için Sedat'ın ile hijyen nedeniyle Berker'in yemekleri değerlendirme dışı tutuldu.

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Yaratıcılık oyununda ise şefler, yarışmacılara tavuk, yoğurt, bulgur ve domatesten oluşan 4 ana malzeme verdi. Bu ürünlerden farklı farklı yaratıcı tabaklar çıkarıldı. 40 dakikalık sürenin sonunda şefler kararlarını açıkladılar. Günün en zayıf tabağını Didem hazırladı. Onu takip eden isimler sırayla Selin, Esra ve Furkan oldu. Son ikiye kalan isimler ise Ayyüce Kamit ile Sefa Okyay Kılıç oldu.

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Bu iki isim arasından Ayyüce Kamit, MasterChef Türkiye'de gecenin kazanan ismi oldu. Ayyüce Kamit, MasterChef 2020 5. yarışmacısı oldu.

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