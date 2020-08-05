MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef final turunu kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 2. yarışmacı kim oldu?

MasterChef final turunu kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 2. yarışmacı kim oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 01:17 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye 2020'de final turu heyecanı devam ediyor. Üçlü düelloları kazanan 28 yarışmacı, final turunda yarışacak MasterChef'in 16 kişilik ana kadrosuna girmek için mücadele ediyor. MasterChef'in 4 Ağustos Salı ekrana gelen 15. bölümünde ise bir yarışmacı daha ilk 16 arasına girmeye hak kazandı. Peki MasterChef son bölümde final turunu kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 2. yarışmacısı kim oldu?

MasterChef final turunu kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 2. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye, 4 Ağustos Pazartesi akşamı 15. bölümü ile ekrana geldi. MasterChef 2020 ana kadrosunu oluşturacak 16 yarışmacı kim olacak merak ediliyordu. MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ilk yarışmacı Serhat Doğramacı olmuştu. MasterChef’te haftanın ikinci oyununda günün kazananı belli oldu ve şeflerden MasterChef 2020 ana kadrosu yarışmacısı önlüğünü aldı.

master123

MASTERCHEF FİNAL TURUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ikinci yarışmacı olmak için 13 isim karşı karşıya geldi. 4 Ağustos 2020 Salı günü MasterChef'te bu yarışmacılara şefler, çökertme kebabı yapmasını istedi. İlk turda 40 dakikalık sürede en iyi tabağı hazırlamak için zamanla yarışan isimler arasında 6 kişi sonraki tura geçti. Bu isimleri Duygu Acarsoy, Rezzan Atan, Sefa Okyay Kılıç, Özgül Coşar, Esra Tokelli ve Berker Başmanav oldu.

Başlıksız-9

Bu altı kişi, final oyununda esas ürünü yumurta olan yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Bu sefer verilen süre 25 dakika idi. Altı yarışmacıdan en iyi tabağı hazırlayan, gecenin kazanan ismi Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye 2020'nin ikinci yarışmacısı oldu.

duygu314

MASTERCHEF 2020 FİNAL TURUNDA ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

MasterChef Türkiye 2020'de final turu ile birlikte elemelerin nasıl olacağı belli oldu. Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye final turu hakkında bilgi verdi. MasterChef 2020'de final turuna kalan 28 kişi, 14 kişilik iki gruba ayrıldı ve bu iki grup içinden bu hafta sonuna kadar sekiz kişi MasterChef ana kadrosu içine girecek şekilde yarışmaya başladı.

MasterChef Türkiye final turunda her gün iki farklı yemek yapılacak. İlk aşamada klasik bir yemek yapılacak ve o yemeği yapan en iyi altı kişi seçilecek; ardından bu altı kişi arasında da mini bir final yapılacak ve günün kazananı belli olacak.

Günün kazananı, MasterChef 2020 ana kadrosuna dahil olan kişi olacak. Bu yarışmacı, kazanan önlüğü alarak hem ana kadroyu garantilerken hem de yukarıdan diğer rakiplerini izleyebilecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TURUNA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

MasterChef Türkiye’de üçlü düellolar sonunda MasterChef Türkiye final turuna şu yarışmacılar kalmıştı:

Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın, Esra Tokelli, Kayhan Özekin, Özgül Coşar, Berk İlter, Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya, Emir Elidemir, Emel Günoğlu, Didem Devay, Dilara Türüt, Rezzan Atan, Uğur Yılmaz Deniz, Eray Aksungur, Çağla Levent, Ebru Has.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti! Üstün Asutay kimdir?Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti! Üstün Asutay kimdir?
'Gözlüğünü arama' notu!'Gözlüğünü arama' notu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

Bahçeli'den Akşener'e 'Evine dön' çağrısı! İYİ Parti'den ilk yorum

Bahçeli'den Akşener'e 'Evine dön' çağrısı! İYİ Parti'den ilk yorum

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bayram için kesenin ağzını açtılar

Bayram için kesenin ağzını açtılar

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

MasterChef Duygu Acarsoy kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Duygu Acarsoy kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MasterChef Duygu Acarsoy kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Duygu Acarsoy kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay çocuklarıyla aynı pozu verdi!

Babalar ve oğulları

Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti! Üstün Asutay kimdir?

Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti! Üstün Asutay kimdir?

Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatil pozları

Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatil pozları

Atiye 3. sezonda sürpriz oyuncular! Selma Ergeç hangi rolde oynayacak?

Atiye 3. sezonda sürpriz oyuncular! Selma Ergeç hangi rolde oynayacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.