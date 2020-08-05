MasterChef final turunu kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 2. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye, 4 Ağustos Pazartesi akşamı 15. bölümü ile ekrana geldi. MasterChef 2020 ana kadrosunu oluşturacak 16 yarışmacı kim olacak merak ediliyordu. MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ilk yarışmacı Serhat Doğramacı olmuştu. MasterChef’te haftanın ikinci oyununda günün kazananı belli oldu ve şeflerden MasterChef 2020 ana kadrosu yarışmacısı önlüğünü aldı.

MASTERCHEF FİNAL TURUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ikinci yarışmacı olmak için 13 isim karşı karşıya geldi. 4 Ağustos 2020 Salı günü MasterChef'te bu yarışmacılara şefler, çökertme kebabı yapmasını istedi. İlk turda 40 dakikalık sürede en iyi tabağı hazırlamak için zamanla yarışan isimler arasında 6 kişi sonraki tura geçti. Bu isimleri Duygu Acarsoy, Rezzan Atan, Sefa Okyay Kılıç, Özgül Coşar, Esra Tokelli ve Berker Başmanav oldu.

Bu altı kişi, final oyununda esas ürünü yumurta olan yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Bu sefer verilen süre 25 dakika idi. Altı yarışmacıdan en iyi tabağı hazırlayan, gecenin kazanan ismi Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye 2020'nin ikinci yarışmacısı oldu.