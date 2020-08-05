MasterChef final turunu kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 2. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye, 4 Ağustos Pazartesi akşamı 15. bölümü ile ekrana geldi. MasterChef 2020 ana kadrosunu oluşturacak 16 yarışmacı kim olacak merak ediliyordu. MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ilk yarışmacı Serhat Doğramacı olmuştu. MasterChef’te haftanın ikinci oyununda günün kazananı belli oldu ve şeflerden MasterChef 2020 ana kadrosu yarışmacısı önlüğünü aldı.
MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ikinci yarışmacı olmak için 13 isim karşı karşıya geldi. 4 Ağustos 2020 Salı günü MasterChef'te bu yarışmacılara şefler, çökertme kebabı yapmasını istedi. İlk turda 40 dakikalık sürede en iyi tabağı hazırlamak için zamanla yarışan isimler arasında 6 kişi sonraki tura geçti. Bu isimleri Duygu Acarsoy, Rezzan Atan, Sefa Okyay Kılıç, Özgül Coşar, Esra Tokelli ve Berker Başmanav oldu.
Bu altı kişi, final oyununda esas ürünü yumurta olan yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Bu sefer verilen süre 25 dakika idi. Altı yarışmacıdan en iyi tabağı hazırlayan, gecenin kazanan ismi Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye 2020'nin ikinci yarışmacısı oldu.
MasterChef Türkiye 2020'de final turu ile birlikte elemelerin nasıl olacağı belli oldu. Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye final turu hakkında bilgi verdi. MasterChef 2020'de final turuna kalan 28 kişi, 14 kişilik iki gruba ayrıldı ve bu iki grup içinden bu hafta sonuna kadar sekiz kişi MasterChef ana kadrosu içine girecek şekilde yarışmaya başladı.
MasterChef Türkiye final turunda her gün iki farklı yemek yapılacak. İlk aşamada klasik bir yemek yapılacak ve o yemeği yapan en iyi altı kişi seçilecek; ardından bu altı kişi arasında da mini bir final yapılacak ve günün kazananı belli olacak.
Günün kazananı, MasterChef 2020 ana kadrosuna dahil olan kişi olacak. Bu yarışmacı, kazanan önlüğü alarak hem ana kadroyu garantilerken hem de yukarıdan diğer rakiplerini izleyebilecek.
MasterChef Türkiye’de üçlü düellolar sonunda MasterChef Türkiye final turuna şu yarışmacılar kalmıştı:
Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın, Esra Tokelli, Kayhan Özekin, Özgül Coşar, Berk İlter, Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya, Emir Elidemir, Emel Günoğlu, Didem Devay, Dilara Türüt, Rezzan Atan, Uğur Yılmaz Deniz, Eray Aksungur, Çağla Levent, Ebru Has.
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