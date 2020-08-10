MasterChef Furkan Yalçın kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Furkan Yalçın nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Furkan Yalçın, MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 8. yarışmacı oldu. 9 Ağustos Pazar akşamı MasterChef'in 20. bölümünde Furkan Yalçın, şeflerin oybirliği ile verilen karar sonunda MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olma hakkını kazandı.

MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?

Furkan Yalçın, 20 yaşında. Pastacı. 6 senedir bu mesleği yaptığını ve okulunu okuduğunu söyledi. Kendini geliştirmeye ve bir şeyler öğrenmeye açık bir insan olduğunu belirten Furkan Yalçın, geçen sene de MasterChef Türkiye’ye katılmış.

İlk turda elendikten sonra kendini daha geliştirdiğini söyleyen Furkan Yalçın, bu sefer Mehmet şef ve Somer şefin evet oyları ile ikinci tura çıkmayı başardı.

FİNAL TURUNA NASIL GEÇTİ?



Furkan Yalçın üçlü düello turunda Aykan Akçay ve Oktay Uğur ile eşleşti. Peru mutfağından Ceviche yemeği ile yarışan üç isim arasından Furkan Yalçın, final turuna çıkan isim oldu.

