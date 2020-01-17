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  4. MasterChef Güzide kararını açıkladı

MasterChef Güzide kararını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef' yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Güzide Mertcan, bugün 'Gel Konuşalım' canlı yayınına katıldı. Mertcan, yarışmanın finali hakkında düşündüklerini ve yarışma sonrası kendi kariyeri için aldığı kararı açıkladı.

MasterChef Güzide kararını açıkladı

'MasterChef Türkiye' yarışmasında son dörde kalan Güzide Mertcan, Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım'ın canlı yayın konuğu oldu. 7 milyonluk lüks evi ile günlerce konuşulan Güzide, kendiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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Yarışma sonrası kendini geliştirdiğini düşünen Mertcan, bir restoran açacağını canlı yayında restoran açacağını duyurdu. Mekanın adının 'Ahnar' olacağını söyleyen Mertcan, anadolu lezzetlerine yönelik bir menüyle hizmet vereceğini söyledi. Çalışmayı çok sevdiğini dile getiren eski 'MasterChef' yarışmacısı, yarışmanın finali için değerlendirmelerde bulundu.

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Yarışmanın başından beri çabalarıyla, Alican ve Cemre'nin dişiyle tırnağıyla finali hak ettiğini söyleyen Güzide, şeflerin de tarafsız bir şekilde şampiyonu seçtiklerini anlattı.

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'ALİCAN DA CEMRE DE FİNALİ HAK ETTİ'

Cengiz Semercioğlu'nun 'Peki gönlünden geçen kimdi? Alican'ın mı Cemre'nin mi şampiyon olmasını istiyordun?' sorusuna Güzide, "Bu konuda bir şey söylemek çok zor ama sadece hak edenin kazanmasını istemiştim."

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"Zaten bize final bölümünde de balkondayken sordular 'Favoriniz kim?' diye ben cevaplamadım. Çünkü orada yapılan yorumların yarışmacıları çok etkilediğini düşünüyorum" dedi.

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