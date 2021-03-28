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MasterChef Güzide Mertcan soluğu savcılıkta aldı

28.03.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye ile ünlenen ve 7 milyonluk villası ile magazin dünyasında gündem olan MasterChef Güzide, Youtuber Ata Benli hakkında suç duyurusunda bulundu.

MasterChef Güzide Mertcan soluğu savcılıkta aldı

Sahibi olduğu Youtube kanalında Güzide-Mustafa Mertcan çifti hakkında yorumlar yapan Ata Benli, ünlü yarışmacının lüks yaşamıyla ilgili yorumlarda da bulundu.

TV100'ün haberine göre; iftiraya maruz kaldığını, huzurunun bozulduğunu ileri süren MasterChef Güzide savcılığın yolunu tuttu ve Youtuber Ata Benli hakkında suç duyurusunda bulundu.

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MasterChef Güzide dilekçesinde Youtuber Benli’nin kendisiyle ilgili "Rüşvet vererek programda kaldığı, lüks yaşamı sayesinde tanınırlığının arttığı" gibi gerçek dışı sözler sarf ettiğini, siber zorbalığa maruz kaldığını, şahsın tanınırlığının yüksek olduğu için hakkında sözlerle onur ve saygınlığının zedelendiğini beyan etti.

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Masterchef
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