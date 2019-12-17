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Masterchef Güzide'nin kardeşi Tuğba Tokmak bakın kim çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 16:09 | Son Güncelleme

Masterchef yarışmasında en dikkat çeken isimlerden biri de Güzide Mertcan oldu. Milyonluk villası ve zengin eşi ile konuşulan Güzide Mertcan'ın ablası Tuğba Tokmak ise bakın kim çıktı.

Masterchef Güzide'nin kardeşi Tuğba Tokmak bakın kim çıktı!

Masterchef'te artık büyük finale sayılı günler kaldı. Büyük finale adını yazdıran aday isimlerden biri de Güzide Mertcan... Son günlerde zengin eşi ve milyonluk villası ile sık sık konuşulan Masterchef Güzide'nin ablası Tuğba Tokmak'ta gündeme geldi.

Yeni bölümü yayınlanacak olan Masterchef'e yarışmacıların bir yakını katılacak ve birlikte yemek yapacaklar. Güzide ise yarışmaya tek kardeşi olan Tuğba Tokmak ile katılacak.

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Güzide Mertcan sosyal medya hesaplarında ablası ile olan pozlarını sık sık paylaştığı için birçok takipçisi zaten Tuğba Tokmak'ı tanıyor. Peki kimdir moda ikonlarını aratmayan Güzide Mertcan'ın kardeşi Tuğba Tokmak...

Tuğba Tokmak kardeşi Güzide Mertcan gibi yemeklere değil tekstil işine gönül vermiş. Bu hevesinden vazgeçmeyen Tuğba Tokmak, birkaç kez iflas etse de kardeşi Güzide'nin desteği ile yeniden hayallerinin peşinden gitmiş. Giyime, kuşama ve modaya meraklı olan Tokmak, şimdilerde tesettür giyimin öncülerinden olan iki markanın sahibi.

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Kardeşi Güzide Mertcan'ın ünlenmesi ile popülaritesini artıran Tuğba Tokmak'ın Instagram'da 31 bin takipçisi var. Sık sık sahibi olduğu markanın tesettür kıyafetlerinin giyerek poz veren Tuğba Tokmak moda ikonlarını aratmıyor.

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Güzide Mertcan'ın kardeşinin Ecrin adında bir kızı var.


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Okuyucu Yorumları 35 yorum
BİZLER OTURUP MAL MAL İZLEDİKÇE DAHA DA ZENGİN OLUR PRİM YAPAR
bunlar müslüman değil süslüman.
Tesettürün yüz karaları siz kim tesettür kim Allah derki örtülerinizi göyüslerinize kadar örtünün boynundan bağla demiyor cilbablarını zı yani elbiselerinizi vucudunuzu belli etmeyecek şekilde ve dikkat çekmemek şekilde giyinin ama şimdiki ler bu ayetleri bırak uymayı yanımdan dahi geçmiyorlar
Sana mı kaldı nereye kadar örteceği yobaz
@polat_ozkan_1976 sana mı kaldı yorum yapmak şale
Nerde yazıyor ben kur-an da öyle bişey okumadım?
Doğru söylüyorsun,yoksa dilsiz şeytanlar dan olursun.
SÜMERLERDE DUL KADINLARLA EVLİ KADINLAR İÇİN UYGULANAN EŞARP KURALI,GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA NASILDA KIL KUYRUK HİKAYESİNE DÖNÜŞMÜŞ.
@nux33 başörtüsünün kaynağı sümerler değil Kuran-ı Kerimdir. Nur suresi 31. ayet ve ahzap suresi 59. ayet
baban mı gördü sümer leri yoksa.....?
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