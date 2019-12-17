Masterchef Güzide'nin kardeşi Tuğba Tokmak bakın kim çıktı!

Masterchef'te artık büyük finale sayılı günler kaldı. Büyük finale adını yazdıran aday isimlerden biri de Güzide Mertcan... Son günlerde zengin eşi ve milyonluk villası ile sık sık konuşulan Masterchef Güzide'nin ablası Tuğba Tokmak'ta gündeme geldi.

Yeni bölümü yayınlanacak olan Masterchef'e yarışmacıların bir yakını katılacak ve birlikte yemek yapacaklar. Güzide ise yarışmaya tek kardeşi olan Tuğba Tokmak ile katılacak.

Güzide Mertcan sosyal medya hesaplarında ablası ile olan pozlarını sık sık paylaştığı için birçok takipçisi zaten Tuğba Tokmak'ı tanıyor. Peki kimdir moda ikonlarını aratmayan Güzide Mertcan'ın kardeşi Tuğba Tokmak...

Tuğba Tokmak kardeşi Güzide Mertcan gibi yemeklere değil tekstil işine gönül vermiş. Bu hevesinden vazgeçmeyen Tuğba Tokmak, birkaç kez iflas etse de kardeşi Güzide'nin desteği ile yeniden hayallerinin peşinden gitmiş. Giyime, kuşama ve modaya meraklı olan Tokmak, şimdilerde tesettür giyimin öncülerinden olan iki markanın sahibi.

Kardeşi Güzide Mertcan'ın ünlenmesi ile popülaritesini artıran Tuğba Tokmak'ın Instagram'da 31 bin takipçisi var. Sık sık sahibi olduğu markanın tesettür kıyafetlerinin giyerek poz veren Tuğba Tokmak moda ikonlarını aratmıyor.

Güzide Mertcan'ın kardeşinin Ecrin adında bir kızı var.



