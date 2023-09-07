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MasterChef Hasan'ı çok ünlü dizide görenler şaştı kaldı! Bakın hangi dizide rol almış

07.09.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’te bu hafta eleme potasına giden isimler arasında Hasan Biltekin de yer aldı. Başarılı tabakları ile yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Biltekin’in özel hayatı ve kariyer yaşamı merak konusu oldu. MasterChef Hasan’ın daha önce çok ünlü bir dizide rol aldığı ortaya çıktı.

MasterChef All Star sezonunda bu hafta Mavi Takım kaptanı Sefa olurken, Kırmızı Takım kaptanı ise Dilara oldu. Mavi Takım yarışmacıları arasında yer alan ve bu hafta eleme potasına giden Hasan Biltekin’in Emrah’ın başrolünde yer aldığı sevilen dizide rol aldığını görenler çok şaşırdı.

hasan biltekini ünlü dizide görenlerin ağızları açık kaldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Hasan Biltekin liseden beri yemek sektöründe.

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Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir Belediye Spor Kulübü mutfak şefliği yapan Biltekin Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda altın, gümüş, ve bronz, toplamda 18 madalya ve kupa kazandı.

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29 yaşındaki başarılı yarışmacı MasterChef’te yarıştığı sezonda ikinci oldu. Sosyal medyada takipçileri tarafından şarkıcı Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin yıllar önce Emrah'ın Aşk ve Mavi dizisinde rol aldı.

masterchef hasan çok ünlü dizide rol almış

Aşk ve Mavi dizisi bir dönem ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu.

masterchef hasanı çok ünlü dizide görenler şaştı kaldı

hasan

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