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MasterChef ikinci yedek kadroda kimler var? MasterChef 2022 ikinci yedek kadrosu belli oldu mu? 14 Ağustos 2022 Pazar

14.08.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 14 Ağustos 2022 Pazar günü 40. bölümüyle ekrana geldi. Bilindiği üzere; Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı programda 12 kişilik ana kadro belirlenmişti. Şimdi sırada yedek yarışmacıların seçmeleri var. Bugün, yarışmayı kaçıran izleyiciler internette "MasterChef ikinci yedek kadroda kimler var?", "MasterChef 2022 ikinci yedek kadrosu belli oldu mu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

MasterChef ikinci yedek kadroda kimler var? MasterChef 2022 ikinci yedek kadrosu belli oldu mu? 14 Ağustos 2022 Pazar

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığo tv 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 14 Ağustos 2022 Pazar günü 40. bölümüye ekrana geldi. Yarışmacılar arasındaki rekabet kadar şeflerin yorumu da programa damga vurdu. Peki MasterChef ikinci yedek kadrosunda kimler var? MasterChef 2022 ikinci yedek kadrosu belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF İKİNCİ YEDEK KADRODA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de 12 kişilik ana kadro belli oldu. MasterChef Türkiye'nin 14 Ağustos 2022 Paazar günkü bölümünde ise yarışmacılar yedek seçmeler için ter döktü.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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Masterchef masterchef türkiye
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