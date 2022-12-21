MasterChef Türkiye'nin bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) yayınlanacak olan 163. bölümü Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki Sıfırıncı Gün dizi setinde çekildi. MasterChef 163. bölüm fragmanının ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, MasterChef'in çekildiği Beykoz Kundura Fabrikası nerede? Beykoz Kundura fabrikası gezilebilir mi?

BEYKOZ KUNDURA FABRİKASI NEREDE?

Beykoz Kundura, ülkemizin en önemli endüstriyel kültür mirası alanlarındandır. Faaliyeti durmuş bir fabrika olan Beykoz Kundura Fabrikası 2005 yılından bu yana dizi ve film platosu olarak kullanılmaktadır.

Beykoz Kundura Fabrikası; İstanbul'un Beykoz ilçesinde Süreyya İlmen Caddesi üzerindedir.

MASTERCHEF'İN ÇEKİLDİĞİ BEYKOZ KUNDURA FABRİKASI GEZİLEBİLİR Mİ?

Beykoz Kundura Fabrikası dizi ve filmlere çekim mekanı oalrak sunulmaktadır. set ve platoların çalışma alanlarını korumak amacıyla etkinlik günlerinde platolarda gezi yapılamamaktadır.

