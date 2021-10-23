MasterChef'in eski yarışmacısı Yasin Obuz'dan TikTok tepkisi: "Anırarak bedel ödenmiyor"

Sevilen yarışma programları MasterChef'in ve Survivor'ın eski yarışmacılarından Yasin Obuz sosyal medyada olay bir paylaşımda bulundu. Yarışma sırasında sıkça gündeme gelen Yasin Obuz, Instagram paylaşımında TikTok akımını eleştirdi.
21 Kasım 1988 doğumlu Yasin Obuz, geçtiğimiz senelerde katıldığı MasterChef ve Survivor programlarıyla sık sık gündeme gelmişti. Futbola ilgisi olduğu da bilinen ve 2 yıl kadar jimnastik yaptığı bilinen Yasin Obuz, yarışmalar sonrası sosyal medya hesabında aktif şekilde paylaşım yapmaya devam ediyor.
Tanınmış isim, bu defa sosyal medya üzerinden olay bir paylaşımda bulundu. Obuz, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımda 'Bedel' şarkısının kullanıldığı bir TikTok akımını eleştirerek "Bu ara bütün TikTokçular bedel ödüyor. Ne bedelmiş, sorsan 10 yıl hapis yatmış sanki her biri. Anırarak bedel ödenmiyor, haberiniz ola." ifadesini kullandı.
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