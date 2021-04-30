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Masterchef’in olay yarışmacısı Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında?

30.04.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasının 2019 sezonunda yarışan Yasin Obuz, yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Konuşmaları ve davranışlarıyla birçok kişinin sevdiği ve samimi bulduğu yarışmacı, 2019 sezonunda yarışmayı 7. Sırada tamamlamıştı. Yasin Obuz, 2019 MasterChef’ten sonra 2020 sezonunda Survivor yarışmasına da katlmıştır. Yasin Obuz, geçtiğimiz haftalarda bir hayranını savcılığa şikayet etmesiyle gündeme gelmişti.

Survivor 2020’de Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı ile son üçe kaldıktan sonra yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. 2020 sezonunun birincisi ise Cemal Can Canseven olmuştu. Survivor ve Masterchef yarışmaları dışında birçok yemek programına da katılan Yasin Obuz, hiç birincilik elde edemedi. Aynı zamanda Obuz, bir de şarkı çıkarmıştır.

Yasin Obuz kimdir?

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek yapmaya başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini eğlence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi.
Küçük bir işletmesi olan Yasin Obuz, geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.
Yasin Obuz, bir dönem sosyal medyadan kendisine hakaret eden bir kişiyi, savcılığa şikayet ederek gündeme gelmişti.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Cemal Can Canseven Yasin Obuz Masterchef
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