MAGAZİN

Masterchef jürisi Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna nereli ve kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 01:30 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezonunda İtalyan şef Danilo Zanna jüri koltuğuna oturdu. Danilo Zanna Masterchef yarışmasında kendine has tarzıyla yemekleri yorumlayacak. Peki Danilo Zanna kimdir? İtalyan şef daha önce hangi programları yaptı? İşte MasterChef Türkiye 2. sezon jüri üyesi Danilo Zanna hakkında bilgiler.

Masterchef jürisi Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna nereli ve kaç yaşında?

Danilo Zanna Masterchef isimli yarışma programının yeni sezonunda jüri üyesi olarak izleyici karşısına çıkacak. İtalya doğumlu olana ancak Türkiye'de yaşamını sürdüren Danilo Zanna, Türk mutfağı ile İtalyan mutfağını harmanlayarak kendi tarzını ortaya koyan bir şef oldu.

DANILO ZANNA ELİN OĞLU İLE TANINDI!
Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu.

danilo2

Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açmıştır.

Danilo Zanna

Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sunmaya başlamıştır.

Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programında İtalyan kimliğiyle yer almıştır.

Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.

PARTNERÜnlü çift tatilde böyle görüntülendiÜnlü çift tatilde böyle görüntülendi
MasterChef'te duygusal anlar! Stüdyoyu terk ettiMasterChef'te duygusal anlar! Stüdyoyu terk etti
Seda Sayan ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi ve tanıtımıSeda Sayan ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi ve tanıtımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna Danilo Zanna kimdir masterchef MasterChef jüri masterchef türkiye

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

TV8'e ortak oldular! İşte dev anlaşma

TV8'e ortak oldular! İşte dev anlaşma

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef'te jüriyi duygulandıran yarışmacı! MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor?

MasterChef'te duygusal anlar! Stüdyoyu terk etti

Seda Sayan ile Yemekteyiz ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi ve tanıtımı

Seda Sayan ile Yemekteyiz başlıyor!

Anne olan Seda Bakan, kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı

Kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı

Tülin Şahin'in annelik heyecanı

Tülin Şahin'in annelik heyecanı

Emrah'ın çocuklarıyla paylaşımı tepki çekti

Emrah'ın çocuklarıyla paylaşımı tepki çekti

Hazal Kaya doğum sonrası setlerin yolunu tutacak!

Hazal Kaya'dan hayranlarına müjdeli haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.