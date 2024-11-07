MasterChef Kerem restoranında salatanın ne kadar olduğunu söyledi! "Şef biraz dobradır"

MasterChef Türkiye 2018 sezonu yarışmacılarından Kerem Giritlioğlu, yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Giritlioğlu, yurtdışında aşçılık eğitimi gördü. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulunda eğitim gördükten sonra Türkiye’de birçok restoran ve otelde görev aldı.

Ünlü yarışmacı yarışma hayatı bitikten sonra pek çok yarışmacı gibi restoran açtı.

İzmir Urla'da bir restoran açan başarılı isim son olarak açıklamasıyla dikkat çekti.

Kerem Giritlioğlu restoranındaki fiyatlandırma ve porsiyonlarla ilgili açık konuştu. "Bir salataya 390 lira yazıyorum" diyen MasterChef Kerem devamında şunları söyledi:

"Bırak da o salata büyük porsiyon olsun. Bazen menüyü alan şundan da olsun bundan da olsun deyince büyük bu porsiyonlar diyerek uyarıyoruz."

Kerem bu sözlerini söylediği videoyu ise "Şef biraz dobradır" notuyla paylaştı.

Eski yarışmacılardan Eda Karabulut paylaşıma "Canım kardeşim harika lezzetlerinin sırrı senin müthiş bir aşçı olman ve işini aşkla yapman" yorumunda bulundu.