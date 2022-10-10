MASTERCHEF KİM GİTTİ, KİM ELENDİ? 9 Ekim MasterChef 2022'ye veda eden isim belli oldu!

MasterChef Türkiye 2022'de eleme adayları arasında bu hafta iddialı isimler bulunuyordu. MasterChef 2022’den kimin elendiği merak edildi. MasterChef eleme turunun ilk aşamasında Gamze, Metin ve Tayfun yukarı çıktılar. İkinci aşamada da son üçe kalan Tolga, Burak ve Şule, Somer Şef'in tabağı olan Samke Hara yemeğini yaptılar. Bu yemeğin ardından yukarıya çıkan ilk isim Tolga oldu. Peki, MasterChef’te kim elendi, kim gitti? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF’TEN KİM ELENDİ?

MasterChef’ten elenen isim bu akşam oynanan eleme oyununun ardından belli oldu. Yarışmaya Şule veda etti.

Yarışmacılar ilk olarak yer elması ile en iyi yemeği veya tatlıyı yapmak için mücadele ettiler. Bu oyunun ardından Gamze, Metin ve Tayfun başarılı olarak yukarı çıktılar. Son üçe ise Şule, Burak ve Tolga kaldı.

MasterChef eleme adayları arasında Gamze, Şule, Metin, Tolga, Burak ve Tayfun bulunuyordu.

En son gün bireysel dokunulmazlığı elde eden Görkem haftanın 5. eleme adayı olarak kaptan Burak Revanbahş'ın ismini vermişti. Daha sonra ise kırmızı takım yarışmacıları diğer eleme adayını belirlemek üzere aralarında oylama yaptı. Konseyde gerçekleşen oylamada ismi en fazla yazılarak potaya giren 6. isim Şule oldu.



